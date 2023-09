Nestbau und Babyboom bei Familie Storch

Von: Markus Wienken

Früher ein eher seltenes Idyll: Die Störche, hier auf einem Stoppelfeld in Verden, fühlen sich im Landkreis wohl. © winter

Die Population wächst im Landkreis Verden in diesem Jahr auf Rekordhöhe und löst eine neue Entwicklung aus.

Landkreis – Die Flügel ausgebreitet, den Blick sorgfältig kreisend, wenn es Adebar in die Region des Landkreises Verden zieht, braucht er nicht lange zu überlegen: „Hier lässt es sich gut leben“, weiß der Storch die Flusslandschaft mit feuchten Wiesen zu schätzen. Und die Umgebung scheint dem „Wappentier“ der Region zusätzlicher Ansporn zu sein, sich nicht faul ins gemachte Nest zu setzen, sich vielmehr bei der Nachwuchspflege kräftig ins Zeug zu legen. Stets um Nachhaltigkeit bemüht, hält Storchenbetreuer Hans-Joachim Winter zwar von Rekorden wenig, doch die Zahlen beruhigen, sprechen für eine gute Arbeit: „Aus 130 der 144 Horste flogen in der vergangenen Saison 243 Jungvögel aus, soviel wie nie.“

Der Storchenbetreuer hat das vergangene Jahr gewohnt akribisch verfolgt, muss nicht lange nachdenken, um Gründe für den „Boom“ zu finden. Eine schöne Umgebung allein reicht nicht, auch der Inhalt muss stimmen. Fast sämtliche Horste im Landkreis belegt, da drohte der eine oder andere Neuankömmling bei der Suche leer auszugehen, musste abdrehen – oder selbst aktiv werden. „Schon ein Phänomen, was sich mehr und mehr beobachten lässt“, so Winter. Er meint damit die zunehmende Bereitschaft der Störche, ihre Nester wieder selbst zu bauen. Und das mit Erfolg. „Mittlerweile verteilen sich über den gesamten Landkreis 14 Baumhorste“, so Winter. Horste der Marke Eigenbau gibt es in Verden-Eitze, in Dauelsen am Deich oder in Völkersen. Eine ganze Kolonie hat sich im Bereich der Storchenstation in Dauelsen in einer Eiche breit gemacht, wo, mehr oder weniger im Laub versteckt, fünf Horste zu finden sind. „Schon eher selten“, sagt Winter.

Storchenbetreuer Hans-Joachim Winter. © winken

So viele Horste besetzt wie nie, brauchte die „Bevölkerung“ ordentlich Futter. Klar, zunächst muss mal das Wetter mitspielen. „Mit Beginn der Brutzeit gab es in der Saison anfangs genug Feuchtigkeit für die kleinen Küken, die vor allem Regenwürmer benötigen“, notierte Winter. Aber nur Regen ist gar nicht gut. „Eine nachfolgende trockenere Periode war daher genau richtig, ließ die Nester nicht zu nass werden.“ Anfänglich kaum Federn, sind Kälte und Nässe neben Hunger der größte Feind der Jungstörche. Ein Blick auf die Felder machte es den Storcheneltern leicht, die jammernde Brut und deren hungrige Schnäbel zu stopfen. Winter: „Es gab reichlich Mäuse zu fangen.“

Kaum ein Horst im Landkreis, in dem nicht nach etwa einem Monat die Kinderstube öffnete, sich dünne hungrige Hälse unruhig in den Himmel reckten. Die Eltern hatten mitunter gut zu tun, weil so mancher Horst aus allen Nähten zu platzen drohte. „Etliche mit drei, einige sogar mit bis zu vier Jungen besetzt, auch das war sonst eher selten“, weiß Winter. Und weil auf Feldern und Wiesen genug Futter zu finden war, kamen die meisten durch.

Wo dennoch Not herrschte, griff der Storchenbetreuer behutsam ein. So wie vor seiner Haustür, in Etelsen, als ein Jungvogel von seinen drei Geschwistern aus dem Nest gestoßen und, durch Buschwerk glücklichweise gebremst, seine erste, wenn auch ungewollte, Landung meisterte. Mehr ging aber noch nicht. Also ab zur Storchenstation, wo in Dauelsen Fachfrau Petra Müller als Ersatzmutter einsprang. Das notwendige Futter, nicht mehr Küken, sondern kleine Fische, sogenannte Schwarz-mund-Grundeln, gab’s als Zubrot. Die Aktiven des Achimer Ang/lervereins sind zuverlässige Lieferanten der invasiven Art. Den gefiederten Freunden schmeckt’s. Mittlerweile ist der Jungstorch unter der Fittiche von Petra Müller groß geworden, topfit und auf und davon. Auf dem Wege der Besserung auch ein anderer Kandidat, der sich bei einem ähnlichen Sturz den Flügel brach und nun ausschließlich auf zwei Beinen unterwegs ist. Die Flugversuche müssen warten. „Aber das wird schon“, sagt Winter. Und dann ab die Post. Der Storchenbetreuer sagt aber auch: „Wir machen viel, aber nicht jedem verletzten, nicht jedem abgestürzten Vogel ist zu helfen.“

Die, die Durchkommen, sich jetzt auf die Reise machen, ein Wiedersehen im nächsten Jahr ist durchaus wahrscheinlich, weil auch da der Storch anpassungsfähig ist. „Er zeigt seit einigen Jahren geänderte Zugverhalten. Es gibt mehr Westzieher, die meist auf der iberischen Halbinsel überwintern und auf den gefährlichen Flug nach Afrika verzichten. Deswegen haben wir mehr Rückkehrer und weniger Todesfälle auf dem Zug“, so Winter.

Sollten Adebar & Co im Frühjahr in den Landkreis einschweben, brauchen sie sich um ihre gute Stube keine Sorgen zu machen. Winter ist mit seinen Helfern derzeit unterwegs, steigt in den Hubwagen und kontrolliert, wie alle Jahre, die Nester, entsorgt Plastik und anderen Müll. Gastfreundlichkeit, die sich offensichtlich bei den Störchen herumgesprochen hat. Dann guten Flug und auf ein Wiedersehen.