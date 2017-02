Naturschutz in den Verdener Dünen

Verden - Das Dünengebiet und das Halsetal bei Neumühlen in den Verdener Dünen sollen als Naturschutzgebiet unter Schutz gestellt werden. Zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung lädt dazu der Landkreis Verden am Dienstag, 28. Februar, um 18.30 Uhr, alle Betroffenen und Interessierten in den Kreistagssaal des Verdener Kreishauses ein.

Während das Dünengebiet Naturschutzgebiet ist, besteht für das Halsetal eine Landschaftsschutzgebietsverordnung. Die Ausweisung als europäisches Fauna-Flora Habitat-Gebiet „Dünengebiet bei Neumühlen“ macht eine Überarbeitung der Verordnungen erforderlich.

Im Rahmen der Veranstaltung stellt die Untere Naturschutzbehörde den angestrebten Schutzzweck, die vorgesehenen Gebietsgrenzen sowie die wesentlichen Inhalte der Schutzgebietsverordnung vor. Im Anschluss wird das förmliche Unterschutzstellungsverfahren begonnen.

In dem geplanten Schutzgebiet steht der Schutz der markanten und einzigartigen, vielfältig strukturierten Binnendünenlandschaft mit lockeren, teils flechtenreichen Magerrasen sowie die Sicherung und Entwicklung naturnaher, besonders schützenswerter Eichen-, Buchen- und Auwälder im Vordergrund.

Die Erhaltung und Entwicklung der naturnahen Lebensräume bilden den Schwerpunkt der Verordnung, die dazu auch Pflege- und Bewirtschaftungsvorgaben enthält. Zudem soll das Gebiet für die naturverträgliche Erholungsnutzung erhalten werden.

Der Verordnungsentwurf wird in Kürze auch auf der Internetseite des Landkreises unter www.landkreis-verden.de zur Einsichtnahme bereitgestellt.