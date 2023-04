Versuchter Mord im Verdener E-Center: Das Opfer sagt aus

Ihre Narben erinnerten sie täglich an die Tat, berichtete die junge Frau vor dem Verdener Landgericht. Im September 2022 war sie im Verdener E-Center Opfer eines Mordversuchs geworden.

Verden – Er habe es tun müssen, so etwa soll sich der Angeklagte bei der Polizei geäußert haben, nachdem er im Verdener E-Center am Nachmittag des 7. September 2022 auf eine damals 26 Jahre alte Frau eingestochen haben soll. Verschmähte Liebe und Ehrverletzung waren laut Anklage das Motiv. Während der 41-Jährige in dem Landgerichtsprozess zu dem Tatvorwurf des versuchten Mordes schweigt, hat am Dienstag über Stunden das Opfer ausgesagt.

Geduldig und zunächst sehr gefasst beantwortete sie alle Fragen. Dabei ging es auch um 1 000 Euro, die der Angeklagte der heute 27-Jährigen gegeben haben soll. Zur Aufbewahrung, wobei die Verdenerin das Geld übergangsweise habe nutzen dürfen. Mehrere Wochen vor der Tat habe sie es ihm zurückgegeben.

Der Vorsitzende hinterfragte, ob es bei der Tat um das Geld gegangen seien könnte. Schließlich habe der Angeklagte in dem Supermarkt 50 Euro von der Frau gefordert, so hatte sie es geschildert. Den Grund sieht die 27-Jährige jedoch eindeutig in ihrem damaligen Freund.

Opfer am Unterarm angefasst und zugestochen

Mit diesem und ihrem damals dreijährigen Sohn hatte sie den Markt über den Holzmarkt betreten. Auf dem Platz davor habe der Angeklagte auf einer Bank gesessen. „Ich habe so getan, als wenn ich ihn nicht gesehen hätte“, übersetzte ein Dolmetscher die Aussage der aus Eritrea stammenden Frau. Im Markt habe er ihren Namen gerufen. Die Männer hätten miteinander gesprochen. Beide hätten gesagt: Das ist meine Frau.

Während ihr Freund bei Marktmitarbeitern darum bitten wollte, die Polizei zu rufen, habe der Angeklagte sie vor dem Fleischtresen gefragt: „Wer ist er?“ Sie habe geantwortet, dass ihn dies nichts angehe. „Dann hat er mich am Unterarm angefasst und angefangen mit dem Messer zu stechen.“

Er wollte eine Beziehung, sie nicht

Der 41-Jährige habe im Vorfeld eine Beziehung gewollt, sie nicht. Über ihre Aussagen dazu amüsierte sich der aus Kundus stammendende Angeklagte gestern und kommentierte diese unverständlich. „Sie haben jetzt nichts zu sagen“, wies ihn der Vorsitzende Richter Volker Stronczyk zurecht.

Vor der Tat sei sie dem 41-Jährigen zuletzt in Bremen begegnet. Fordernd sei er dort aufgetreten, habe den Vater ihres Sohnes sehen wollen. Warum, blieb am Dienstag unklar. Eine ältere Dame habe ihr Hilfe angeboten und die Polizei gerufen, berichtete die Zeugin. „Sehr große Angst“ habe sie vor dem Angeklagten gehabt.

Mutter und Kind sind in Behandlung

Zum Taschentuch greifen musste die 27-Jährigen bei Fragen zu den Folgen der Tat. Oft habe sie Schmerzen. Aber auch ohne würden die Narben sie jeden Tag an die Tat erinnern. „Am Körper ist es schlimm. In der Seele tut es weh“, sagte sie. „Es ist ein Schock. Bis heute kann ich es nicht wahrhaben. Ich bin eine Mutter. Wäre ich daran gestorben, wäre mein Sohn daran zerbrochen.“ Wegen der psychischen Folgen waren sie und ihr Sohn in Behandlung.

Auch eine Mitarbeiterin des Marktes kommt zu Wort

Eine Mitarbeiterin hatte sich damals als Einzige an den Messerstecher heran getraut, während dieser immer wieder zustach. Dies zeigen Aufnahmen einer Überwachungskamera. Von Schlägen sei sie ausgegangen. Das Messer habe sie nicht gesehen, berichtete die Zeugin. „Das Bild, das mich verfolgt, sind seine Augen“, sagte die Verdenerin. Wie nicht anwesend habe er sie angeschaut, als sie ihn während des Zustechens an den Arm fasste. „Dann hat sich der Blick geändert. Ich habe gedacht, vielleicht kriege ich jetzt was ab.“

Der damalige Freund nutzte diesen Moment und zog das Opfer weg. Die Videoaufnahmen zeigen auch, wie der Angeklagte dann Richtung Kasse ging. Eine weitere Mitarbeiterin versorgte seine Schnittverletzung und schafft es so, den Angeklagten bis zum Eintreffen vor Ort zu behalten.

Am Freitag wird der Prozess fortgesetzt.