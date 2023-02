Nahtloser Wechsel: Heiko Zill ist neuer Schulleiter des Gymnasiums am Wall

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Schuldezernent Stefan Weinreich überreichte Heiko Zill, dem neuen Schulleiter des Gymnasiums am Wall, gestern die Ernennungsurkunde. © Haubrock-Kriedel

Heiko Zill ist der neue Schulleiter des Gymnasiums am Wall. Der Nachfolger von Petra Sehrt erhielt gestern seine Ernennungsurkunde.

Verden – Der Wechsel der Schulleitung am Gymnasium am Wall (GaW) erfolgte nahtlos. Nachdem Petra Sehrt am 26. Januar in den Ruhestand verabschiedet wurde, trat Heiko Zill, zuvor stellvertretender Schulleiter am Gymnasium Walsrode, pünktlich zum Beginn des zweiten Halbjahres ihre Nachfolge an. Schuldezernent Stefan Weinreich überreichte dem neuen Schulleiter gestern im Beisein des Kollegiums die Ernennungsurkunde.

„Ich freue mich, heute wieder hier zu sein“, sagte Weinreich und hieß Zill unter dem herzlichen Applaus seiner neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen am Gymnasium am Wall. Er wünschte dem neuen Schulleiter Ruhe und Gelassenheit für die kommende Aufgabe und dass er wie seine Vorgängerin stets ein offenes Ohr für alle Anliegen und Probleme haben möge. „Ich wünsche ihnen die Kraft, die Schule weiterhin so voranzubringen wie es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist“, schloss Weinreich.

Zill dankte für den Applaus, er nehme diesen als Vorschuss. Er sei froh, dass der Wechsel in der Schulleitung als „Punktlandung“ ohne Vakanz geklappt habe und freue sich nun auf die neue Herausforderung und Zusammenarbeit in Verden. Erst am Tag zuvor habe er den Schlüssel für das Gymnasium in Walsrode abgegeben. „Jetzt kommt eine spannende Zeit, in der ich alles kennenlerne und sehe wie das GaW tickt“, sagte Zill.

Heiko Zill ist 52 Jahre alt, verheiratet und hat drei schulpflichtige Kinder, weshalb er auch weiterhin in Walsrode leben wird. Geboren wurde Zill im Spreewald, sein Studium und seine Vorbereitungszeit absolvierte er in Magdeburg. Danach unterrichtete er ein Jahr lang an einer Schule im Harz. Als seine Frau, ebenfalls Lehrerin, eine Stelle am Gymnasium Walsrode bekam, bemühte er sich um eine Stelle in der Nähe und war ein Jahr an der Waldorfschule in Ottersberg tätig. Dann wechselte er zur Oberschule nach Langwedel, wo er drei Jahre an der Orientierungsstufe unterrichtete. Als diese aufgelöst wurde, wechselte er 2004 ans Gymnasium Walsrode. Von 2006 bis 2010 war Zill dann an der Landesschulbehörde in Lüneburg tätig. 2010 kehrte er als stellvertretender Schulleiter an das Gymnasium Walsrode zurück.

„Wenn man so lange Zeit der ständige Vertreter war, möchte man die Dinge irgendwann auch selbst gestalten, daher ist die Schulleitung am GaW eine reizvolle Herausforderung für mich“, so Zill.

Als kommende Herausforderungen nannte er das Dezernentenabitur in diesem Jahr, bei der die Landesschulbehörde den Prüfungsvorsitz hat. Weitere Schwerpunkte seien Digitalisierung und Nachhaltigkeit, diese würden verstärkt Auswirkungen auf Schüler und Lehrer im Unterricht haben.

Selbst unterrichten wird Heiko Zill seine Fächer Mathematik und Sport vorerst noch nicht. „Ich habe aus Walsrode einige Überstunden mitgebracht, so kann ich mich zunächst darauf konzentrieren, das Organisatorische kennenzulernen und mich einzuarbeiten.“