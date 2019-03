Auf der Suche nach Katharina B.: Wer nahm die Tramperin mit?

Am Brunnenweg, in Höhe der beiden Wohnhäuser, soll die Anhalterin in ein Auto eingestiegen sein.

Verden – Die Polizei sucht weiterhin dringend nach einer Autofahrerin, die im Bereich des Brunnenwegs/Höhe Ahornweg am Donnerstag, 14. März, gegen 14 Uhr, eine Tramperin mitgenommen haben soll. Die Frau könnte eine wichtige Zeugin sein bei der Suche nach der seit knapp sechs Wochen vermissten 15-jährigen Katharina B. aus Langwedel.

„Es würde uns sehr helfen, wenn sich die Autofahrerin bei uns melden würde“, sagte gestern Jürgen Menzel, stellvertretender Sprecher der Polizeiinspektion Verden/Osterholz. Dabei gehe es vor allem um die Klärung der Frage, ob es sich bei der Anhalterin tatsächlich um Katharina B. handelte und wo die Mitgenommene wieder ausgestiegen ist. Sollte dort jemand anderes getrampt sein, wäre auch diese Person eine wichtige Zeugin für die Polizei.

Die Anhalterin soll mit einem Schild, auf dem „Soltau“ zu lesen war, am Brunnenweg gestanden haben. „Die Tramperin lud ihre Reisetasche in den Kofferraum und stieg ein. Anschließend fuhr das Auto in Richtung Neumühlen. Etwas später wurde vermutlich dieselbe Tramperin mit ihrem Schild am Kreisel der Hamburger Straße in Dauelsen gesehen“, teilte die Polizei Anfang der Woche mit.

+ Vermisst: Katharina B. aus Langwedel.

Insbesondere die Autofahrerin, aber auch andere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verden, Telefon 04231/8060, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. wb