Naherholung statt Bauplätze in der Feldmark von Neumühlen

Von: Markus Wienken

Blick in die grüne Feldmark in Neumühlen: Spaziergänger, Radfahrer und vor allem direkte Anwohner aus dem angrenzenden Wohngebiet sind da unterwegs. So soll es bleiben. © wienken

Verden – Grün, so weit das Auge reicht – und dabei wird es bleiben. Die Feldmark in Neumühlen, zwischen Schulstraße und Autobahn 27, schon jetzt beliebtes Rückzugsgebiet für Anwohner und Ausflügler, soll erhalten und in Teilen weiterentwickelt werden. Naherholung statt Baugebiet, dafür haben sich die Vertreter sämtlicher Fraktionen im Ausschuss für Straßen und Stadtgrün stark gemacht. „Viele Möglichkeiten der Bewegung, die Begrünung gut fürs Klima, das müssen wir erhalten“, betonte Karin Hanschmann (SPD).

Die Stadtverwaltung will da mitgehen, hat bereits eine entsprechende Vorlage ausgearbeitet, was in den kommenden Jahren auf dem mehrere Hektar großen Areal passieren oder auch nicht passieren kann. „Danach ist geplant, die Feldmark Neumühlen zwischen den Wohngebieten, den Berufsbildenden Schulen und der Autobahn für die fußläufige Naherholung zu entwickeln“, kündigte Umweltberater Bernd Kiefer an. Wohlwissend, dass die Flächen intensiv bewirtschaftet und genutzt werden, es wächst dort regelmäßig unterschiedliches Getreide, müssen die Verantwortlichen die Landwirte mit ins Boot holen. „Geeignete Maßnahmen sind mit den Grundeigentümern und den betroffenen Betrieben abzustimmen“, sagte Kiefer. Da, wo die Stadt Eigentümerin der Flächen ist, kann es schon eher losgehen und Neuanpflanzungen, darunter Bäume, Hecken und Feldgehölze, geben. Genaue Details wollte Kiefer noch nicht benennen, dem im Aufbau befindlichen sogenannten Integrierten Stadtentwicklungkonzept (ISEK) nicht vorgreifen. Da gebe es verschiedene Ideen, die noch ausformuliert werden müssten. Geld für eine mögliche Umsetzung werde aber im städtischen Haushalt dafür schon mal eingestellt und zwar jeweils 10 000 Euro für die Jahre 2024 und 2025.

Neubaugebiete profitieren

Vor allem die angrenzenden Neubaugebiete, die in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten fast schon explosionsartig gewachsen sind, dürften von der sich anbahnenden Entscheidung profitieren. In den neuen Wohngebieten Neumühlen und Stuhkamp leben inzwischen über 2200 Menschen. Nicht nur die sind in der Feldmark unterwegs, auch die Verdener Bevölkerung dränge in die Bereiche, darunter Kinder, die ihren Drachen steigen lassen, und Hundebesitzer, die ihre Tiere dort auch mal frei laufen lassen dürften.

Bedeutung für das Klima in der Stadt

Vertreter der Fraktionen und Stadtverwaltung machten zudem keinerlei Hehl daraus, dass das sich ändernde Klima bei der Neuausrichtung des Gebietes eine gewichtige Rolle spiele. Prognosen für verstärkte Dürre und anhaltende Sommerhitze erforderten eine Stärkung der grünen Infrastruktur. „Die aktuelle Stadtklimaanalyse bestätigt die Bedeutung der Feldmark Neumühlen für die Versorgung der angrenzenden Wohngebiete mit Frisch- und Kaltluft“, so Kiefer. Und: „Mit der Entwicklung für Naherholung werden Wohnen und Lebensqualität in den Gebieten Neumühlen und Stuhkamp gefördert.“

Noch werden im angrenzenden Baugebiet Neumühlen, auf der anderen Seite der Schulstraße, Wohnhäuser hochgezogen. Hauptsächlich junge Familien sind es, die dort einziehen. Auf etlichen Grundstücken herrscht emsige Betriebsamkeit der Handwerker. Mit dem Beschluss, nebenan nicht weiteres Bauland sondern Grünflächen auszuweisen, dürfte es zunehmend ruhiger werden. Notwendig dafür ist eine Neuaufstellung des Flächennutzungsplans. Dem muss der Stadtrat zustimmen. Da sowohl Fachausschuss als auch die beteiligten Ortsräte in Dauelsen und Scharnhorst einvernehmlich ihr Wohlwollen ausdrückten, eine reine Formsache.