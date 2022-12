Geplante Trinkwasserentnahme in Rotenburg beschäftigt Verdener Kreispolitik

Von: Heinrich Kracke

Der Dürresommer brachte es an den Tag. Selbst ein Fluss wie die Aller wies im Unterlauf Anzeichen eines beginnenden Trockenfallens auf. Hier der Zufluss der Leine (l.) bei Hodenhagen mit versandeten Flächen. © Kracke

Auf den ohnehin schon stark beanspruchten Grundwasser-Haushalt im östlichen Landkreis Verden kommt ein nächster Schlag zu. Wie am Rande der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses des Landkreises bekannt wurde, plant der Trinkwasser-Verband Rotenburg einen Antrag auf Entnahme von einer Million Kubikmeter pro Jahr. Das habe er aus zuverlässiger Quelle erfahren, berichtete Wilhelm Hogrefe (CDU). Und: „Das klingt befremdlich.“ Vor allem vor dem Hintergrund, dass der Trinkwasserverband Verden seine Fördermenge am Panzenberg in Scharnhorst zuletzt um eine Million Kubikmeter gesenkt habe.

Verden –Silke Brünn von der Unteren Naturschutzbehörde im Landkreis bestätigte, auch ihr sei ein solches Ansinnen zu Ohren gekommen. Sie erklärte, wahrscheinlich werde man zu diesem Thema um eine Stellungnahme gebeten. Und sie räumte ein, wahrscheinlich könne man nichts dagegen ausrichten. „Alle Wasserwerke holen das Wasser aus der sogenannten Rotenburger Rinne, neben dem Trinkwasserverband Rotenburg auch die Wasserwerke Panzenberg und Langenberg aus dem Kreis Verden, aber dennoch dürfte der Rotenburger Antrag Erfolg haben. Das riesige Wasserreservoir ist so strukturiert, dass wir an den Brunnen im Kreis Verden wohl kaum Auswirkungen zu erwarten haben.“ Schon gar nicht auf den wunden Punkt der Region, auf die Halse, die trockengefallen ist.

Wassermengen-Management befindet sich noch in den Kinderschuhen

Und schon machte nicht nur ungläubiges Staunen in der Kommunalpolitik die Runde, gleichzeitig wurde auch mehr Tempo bei einer kommenden Sisyphos-Aufgabe der Kreisverwaltung gefordert, beim sogenannten Wassermengen-Management. Das Projekt, an dessen Ende Daten zur Entnahme und zum Zufluss verfügbar sein sollen, befinde sich noch in den Kinderschuhen, hieß es in der Sitzung. Eine erste Projektskizze mit einer Kostenschätzung ist für das Frühjahr 2023 angekündigt. Immer wichtiger werde ein solches Management spätestens seit der zurückliegenden Sommer-Dürre mit Niedrigstständen zumindest an den Unterläufen von Weser und Aller. Wilhelm Hogrefe (CDU) brachte ein Beispiel aus der Region ins Spiel. „Überall haben die Bäche rasch an Wasser verloren. Ein Westener Landwirt wusste sich nicht anders zu helfen, als ein Bigpack gefüllt mit Sand per Frontlader in das Rinnsal zu heben. So fließe es nicht unnötig schnell ab, es diene der Natur wenigstens eine Weile, sagte er. Eine unkonventionelle Maßnahme, vielleicht nicht ganz rechtens, die aber immerhin etwas Linderung geschaffen habe. Dr. Elisabeth Böse (Grüne) schlug in dieselbe Kerbe. „Wir brauchen ein schnelles Handeln, wir sollten alles tun, das Wasser zurückzuhalten. Lösungen wie der Westener Bigpack könnten schon im Frühjahr eingesetzt werden.“

Sohlgleiten statt „Brachial-Methoden“

Brachialmethoden, die allerdings nicht überall Anklang fanden. „Mir sträuben sich die Haare. Was werden die Unterlieger gesagt haben, als plötzlich kein Wasser mehr kam“, sagte Carsten Puvogel, Vorsteher des Unterhaltungsverbandes Untere Wümme in Fischerhude. Er brachte stattdessen den Aufbau sogenannter Sohlgleiten ins Spiel. „Kritiker befanden ursprünglich, wegen der fehlenden Staumöglichkeit laufe das Wasser schneller weg, aber das ist nicht der Fall wie die Maßnahmen an der Wümme und deren Zuläufen belegen.“ Dennoch fließe weiterhin zu viel des kostbaren Nasses zu schnell ab. „Wir brauchen sozusagen Schwammlandschaften“, befand Erich von Hofe (Grüne).

Tatsächlich sollen die Landschaften sanft modelliert werden im Wassermengenmanagement des Landkreises. Vorher stehe aber eine Bestandsaufnahme an, erklärte Melanie Lücking-Winter aus der Kreisverwaltung. Die Daten zur Grundwasser-Neubildung würden aktuell kleinkartiert vom Landesbergbauamt, die Daten zur Entnahme müssen Vorort erhoben werden. „Dazu müssen alle Beteiligten wie Landwirtschaft, Stadtwerke, Trinkwasserverband und Industrie gehört werden.“

Erst am Ende dieses Verfahrens gebe es eine Antwort auf die spannende Frage, welche Grundwasser-Entnahme sich die Region leisten dürfe. „Dann wissen wir endlich, wieviel Wasser wir nach Bremen abgeben können“, sagte Gerard Dyck (SPD).