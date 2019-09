Den nächsten Grundstein gelegt

Verden – „Alles verläuft soweit schnell und reibungslos“, freut sich Timo Krüger, Geschäftsführer der Vemag Anlagenbau, und blickt über das Gelände an der Karoline-Herrschel-Straße 2 im Gewerbegebiet Finkenberg. Hier stehen neben zehn Meter hohen Betonmasten riesige Baugeräte, denn: Das im Dezember 2016 eingeweihte Büro- und Produktionsgebäude wird um zwei Produktions- und eine Logistikhalle erweitert.

Bei der Erweiterung handelt es sich um drei neue Hallenabschnitte mit einer Gesamtfläche von circa 6 000 Quadratmetern. Seit August laufen die Bauarbeiten, im April 2020 soll das Projekt fertiggestellt werden. Anwesend waren Timo, Margrit und Eckhard Krüger, als Inhaber der Vemag Anlagenbau, Bürgermeister Lutz Brockmann, Volker Hahlbeck und Sabine Herold von Cux-Beton sowie Fabian Fortmann, Abteilungsleiter der Wirtschaftsförderung in Verden.

„Es wird quasi aus drei Standorten einer gemacht“, erklärt der Geschäftsführer. Da in das fertiggestellte Gebäude die zwei angemieteten Produktionsstätten an der Nikolaus-Kopernikus-Straße und dem Albert-Einstein-Ring in das Gewerbegebiet ziehen werden. „Auch werden die personellen und räumlichen Kapazitäten angepasst“, so Krüger. Neue Arbeitsplätze entstünden nur wenige. Das Investitionsvolumen beträgt 5,5 Millionen Euro, dafür schaffe Vemag ebenfalls automatisierte und moderne Maschinen- und Lagertechnik im Logistikbereich an.

Genau wie beim Bau der Unternehmenszentrale im Jahr 2016 wurde eine Schatulle mit „Zeitzeugnissen“ in das Fundament des Gebäudes einbetoniert. Darin verstaut ist eine aktuelle Ausgabe der Verdener Aller-Zeitung, die Baupläne sowie eine Euro-Münze.

Insgesamt beträgt die Grundstücksfläche von Vemag im Industriegebiet mittlerweile 25 000 Quadratmeter. „Somit befindet sich Vemag Anlagenbau weiterhin auf Wachstumskurs“, so Timo Krüger.

Abschließend richtetet Lutz Brockmann noch ein paar dankende Worte an die Familie Krüger: „Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die Stadt Verden als Standort. Und viel Erfolg beim baldigen Einziehen und Starten der Produktion.“ lh