Erinnerungskultur in Eissel: Nachfahren berichten über die Gefallenen

November 1966 am Ehrenmal von Eissel: Vor der Niederlegung der Kränze hatten die Schulkinder ihren Auftritt. Mit Blumen in ihren Händen betraten sie nach und nach den von einem Holzzaun umgebenen Innenraum des Ehrenmals. Nach der Nennung des Namens von jeweils einem der auf der Ehrentafel als gefallen oder vermisst genannten Männer legten sie ihre Blumen nieder. © Heimatverein Eissel

Menschen aller Nationen, die Opfer von Gewalt und Krieg wurden, wird am kommenden Sonntag, dem Volkstrauertag, gedacht. Auch in Eissel.

Verden-Eissel –Dort fand bereits 2015 eine Ausweitung des gängigen Zeremoniells mit Andacht und Kranzniederlegung statt. Eine „Veränderung der Kultur des Erinnerns“ nennt Günter Palm vom Heimatverein Eissel die Einbindung von Jugendlichen in die Gedenkfeier am Volkstrauertag.

In einem kleinen Vortrag erinnern sie an die Lebensgeschichte und an die Umstände des Todes von einem der auf der Gedenktafel des Ehrenmals genannten Gefallenen und Vermissten. Grundlage dafür sind die vom Heimatverein Eissel in den Jahren 2016 und 2017 veröffentlichten Hefte zur Heimatgeschichte, die die Biografien der in den Weltkriegen gefallenen Männer aus der Ortschaft beschreiben.

Am kommenden Sonntag werden die drei Brüder Janek, Jonas und Felix Kamermann den Besuchern der Gedenkveranstaltung im Eisseler Dorfgemeinschaftshaus über die tragischen Todesumstände ihres 1940 gefallenen Urgroßonkels Wilhelm Reimer berichten. Sie werden erzählen von Wilhelms Schulzeit in der Dorfschule, seiner Ausbildung und seiner Arbeit im Bauamt des Landkreises Verden. Und schließlich auch von seiner Zeit als Wehrmachtssoldat, die damit endete, dass er im Mai 1940 in seinem Flugzeug, eine JU52, in Holland verbrannte.

Persönlicher Bezug wird hergestellt

Günter Palm berichtet, dass es mit der neuen Art des Gedenkens zunehmend gelinge, die Einwohner von Eissel wieder für dieses Thema zu sensibilisieren. „Die Darstellung der Lebensgeschichten der Männer führt dazu, dass insbesondere die Dorfjugend, oft mit familiären Bindungen zu den Gefallenen und Vermissten, den Bezug zu den Gedenktagen wiedergewinnt“, so der Heimatforscher.

Er erinnert daran, dass die Volkstrauertage in seiner Kindheit in den 1960er-Jahren noch unmittelbar mit der Trauer um die Toten und Vermissten in Verbindung standen. 20 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges lebten in Eissel noch viele Menschen mit persönlichem Bezug zu den in den Kriegen Gefallenen und Vermissten. Günter Palm: „Sie hatten in den Weltkriegen ihre Lieben verloren, wie Ludwig Fricke, der Dorflehrer, dessen Bruder Heinrich im Ersten Weltkrieg bei der Schlacht von Verdun gefallen war.“ Tragisch, dass auch Frickes Sohn Erhard in einer Panzerschlacht 1943 in Russland ums Leben kam.

Auch Heinrich Reimers, der in den Nachkriegsjahren wiederholt als Gemeinderatsmitglied und offizieller Vertreter der Gemeinde Eissel an Volkstrauertagen Kränze niederlegte, hatte den Tod eines Onkels im Ersten Weltkrieg zu beklagen. Zudem verlor Reimers im Zweiten Weltkrieg seine beiden Brüder Friedrich und Wilhelm.

In den folgenden Jahrzehnten sei laut Palm festzustellen gewesen, dass die Eisseler, insbesondere die Jugend, kaum mehr einen Bezug zu den Namen der Gefallenen herstellen konnten. Der Heimatverein machte es sich daher zur Aufgabe, Antworten zu finden auf Fragen wie Wer waren die Männer? Auf welchen Hofstellen, in welchen Häusern haben sie gelebt? Wer waren ihre Familien, wer sind ihre Nachkommen? Wo haben sie als Soldaten gedient? Unter welchen Umständen haben sie ihr Leben verloren? Wo sind sie gefallen und wo haben sie ihre letzte Ruhestätte gefunden?

Nach zwei Jahren Unterbrechung durch die Pandemie wird die neue Art des Gedenkens und Mahnens am kommenden Volkstrauertag mit dem Vortrag der drei Brüder Kamermann in Eissel wiederbelebt. „Und nach nur wenigen Jahren endgültig zu einer festen Einrichtung des Wandels der Erinnerungskultur werden“, ist sich Günter Palm sicher.

In Eissel wird Vikarin Carolin Hoppe am Sonntag, 13. November, eine Andacht im Dorfgemeinschaftshaus halten. Beginn ist um 11.30 Uhr. Daran schließt sich der Kurzvortrag an.