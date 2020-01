Vienna hat neuen Besitzer: Nach Verkauf nicht wieder Kneipe

Zwangsversteigerung kurzfristig abgesagt

Das Vienna hat einen neuen Besitzer.

Verden – Das Vienna hat einen neuen Besitzer. Gekauft hat das Gaststättengebäude am Anita-Auspurg-Platz die Palladio Planen und Bauen GmbH aus Verden. Das Unternehmen wird den seit Jahren leer stehenden ehemaligen Treffpunkt zunächst umfangreich sanieren müssen. Was dann dort Einzug halten wird, ist noch offen. Geschäftsführer Markus Tödter sieht in dem Gebäude eher Gewerbeeinheiten als weiterhin Gastronomie.