Unfall auf Bremer Straße: Polizei sucht Zeugen

Verden - Am frühen Montagabend ereignete sich auf der Bremer Straße ein Unfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Beamten suchen nun nach Zeugen des Vorfalls.

Ein Fahrer eines BMW befuhr gegen 18 Uhr die Bremer Straße in Richtung Nordertor. Als vor ihm der Verkehr ins Stocken geriet, bremste der BMW-Fahrer zu spät und fuhr auf einen VW auf, der wiederum auf einen Citroen geschoben wurde. Durch den Aufprall erlitt ein 29-jähriger Mann im VW schwere Verletzungen, die Fahrer der beiden Autos blieben hingegen unverletzt.

Der Gesamtschaden an VW und Citroen wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Nach dem Unfall flüchtete der Verursacher vom Unfallort. Aufgrund eines Hinweises auf den BMW richten sich die Ermittlungen der Polizei Verden wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht mittlerweile gegen einen 31-jährigen Mann, den die Beamten noch am Montagabend ausfindig machen konnten. Den beschädigten BMW fanden sie in der Nähe der Wohnanschrift des Mannes.

Da der 31-Jährige zu diesem Zeitpunkt berauscht war und eine geringe Menge Drogen bei ihm gefunden wurde, wurden weitere Strafanzeigen gegen den Mann geschrieben.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

