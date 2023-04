„Gewonnen hat der Online-Handel“: Spielwarengeschäft Heike und Paule in Verden schließt

Von: Erika Wennhold

Das Spielwarengeschäft Heike und Paule wird es schon bald nicht mehr geben. © Erika Wennhold

Corona, Energiekrise und verändertes Kundenverhalten, das alles führte dazu, dass Heike Schmidt letztendlich doch die Reißleine zog. Ihre Stammkunden hat sie über die Schließung bereits informiert.

Verden – Lange hat sie überlegt, immer wieder die Hoffnung gehabt, dass es aufwärtsgeht, jetzt zieht Heike Schmidt die Reißleine. Sie wird ihr Spielzeuggeschäft für Babys und Kleinkinder in der Fußgängerzone, Große Straße 109, schließen. Nächste Woche Dienstag, 2. Mai, beginnt der Räumungsverkauf, ihre Stammkunden hat sie inzwischen informiert. Ab wann genau die Eingangstür geschlossen bleibt, kann sie noch nicht sagen.

Für die Geschäftsfrau geht ein Lebensabschnitt zu Ende, den sie vor nicht ganz zehn Jahren begonnen hat, und der sich über die Kurse „Rund um das Baby“, für die sie sich jahrelang mit viel Freude engagierte, seinerzeit ergeben hatte.

„Es waren viele tolle Jahre“, sagt Heike Schmidt von Spielwaren Heike und Paule. © Florian Adolph

Gewonnen hat der Online-Handel.

„Der Kunde hat entschieden“, sagt Schmidt, die in den ersten Jahren ihrer Selbstständigkeit positiv in die Zukunft blicken durfte. „Es lief gut, wir waren keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung anderer Spielwarengeschäfte in Verden und Umgebung.“ Schwierig sei es geworden, als sie wochenlang wegen der Corona-Pandemie habe schließen müssen und sich das Käuferverhalten von da an dauerhaft verändert habe. „Gewonnen hat der Online-Handel, der oft günstiger anbieten kann, weil er sich die Kosten für eine fachliche Beratung spart. Wir brauchen dafür geschultes Personal, damit unsere Kunden das bekommen, was sie in einem Fachgeschäft erwarten.“

Zuletzt sei die Rechnung für sie aber nicht mehr aufgegangen. Denn nach Corona sei der Krieg in der Ukraine ausgebrochen mit all seinen Folgen wie Inflation und den Ängsten der Verbraucher, wegen der Energiekrise finanziell nicht mehr klar zu kommen. „Auch für mich sind die Nebenkosten deutlich gestiegen, während die Fixkosten geblieben sind, was bedeutet, dass ich weniger Waren einkaufen kann. „Es gibt Kunden, die nicht nur mich, sondern auch andere Geschäfte in Verden bewusst unterstützen. Doch das hat am Ende nicht gereicht.

Inzwischen hadert Heike Schmidt nicht mehr mit ihrer Situation. „Ich freue mich, dass ich das alles hatte. Ich habe mich das getraut. Es waren, bis auf die letzten drei, viele tolle Jahre.“