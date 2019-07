Kita St. Nikolai freut sich über den neuen Wasserspielplatz

+ Schon nach kurzer Zeit sind Luca, Ben, Lukas, Felix und Henry Experten in Sachen Matschen. Gern teilen sie ihr Wissen mit Dr. Beate Patolla (l.) und Alice Dombek. Foto: Haubrock-kriedel

Verden – Eine Wasser- und Matschanlage ist die neue Attraktion in der Kita St. Nikolai. Die Kinder können jetzt in der großen Sandkiste nach Herzenslust matschen und mit dem nassen Sand Figuren formen. Gerade an heißen Tagen ist das kühle Wasser, das mit Muskelkraft gepumpt werden muss eine willkommene Abwechslung.