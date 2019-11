Nach Brandanschlag: Auf 200. 000 Euro geeinigt

Aus Protest gegen eine Baugenehmigung war der Verursacher in das Foyer des Rathauses gefahren. Foto: Bruns

Zweieinhalb Jahre liegt der Brandanschlag auf das Verdener Rathaus zurück. Vor dem Verdener Landgericht war immer noch eine Klage der VGH-Versicherung gegen den Täter anhängig.

Verden - Mit rund 1,2 Millionen Euro hatte die Versicherung den Schaden nach dem Brandanschlag auf das Rathaus in Verden reguliert und wollte den heute 49-Jährigen in Regress nehmen. Nun hat man sich auf einen Vergleich in Höhe von 200 000 Euro geeinigt.

Zunächst hatte die VGH aus Kostengründen nur eine Teilklage auf rund 370. 000 Euro erhoben. Die Summe war Rechtsanwalt Jörk Matthäi jedoch zu pauschal gefasst. Die 5. Zivilkammer gab ihm Recht und es wurde im Sommer 2018 ein Gutachter beauftragt.

Diese Woche trafen sich die Parteien wieder, jedoch erneut ohne den Beklagten, denn der verbüßt weiterhin eine Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten. Matthäi sprach die nicht richtig funktionierenden Rauchschutztüren vor dem Brand an, die in dem Gutachten auch eine Rolle spielen würden.

Um zu einem Urteil zu kommen, müsste der Gutachter ohnehin noch umfangreich befragt werden. „Wegen weiterer Risiken und um Verfahrenskosten nicht weiter in die Höhe zu treiben“, so die Vorsitzende Richterin, hatte sie schon im Vorfeld einen Vergleich vorgeschlagen. Die Parteien einigten sich auf 200 000 Euro. Matthäi gab dabei aber schon zu bedenken: „Bei meinem Mandanten wird nichts zu holen sein.“ Beide Seiten können den Vergleich aber binnen eines Monats widerrufen. wb

Chronologie des Anschlags auf das Rathaus in Verden

10. April 2017: Mann kracht mit Auto ins Verdener Rathaus - Foyer gerät in Brand

Das Motiv des 47-Jährigen sei Wut über die Genehmigung eines Mehrfamilienhauses auf dem Nachbargrundstück gewesen. Nach der Aussage des Mannes wollte er durch die beabsichtigte Explosion des Bürogebäudes, in dem sich das Bauamt befindet, seine Beeinträchtigungen durch den Bau öffentlich verdeutlichen.

11. April 2017: Motiv bekannt: Mann ärgerte sich über genehmigten Hausbau

