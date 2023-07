Verdener Johanniter beim Deichbrand im Einsatz

Von: Katrin Preuß

Der Verdener Johanniter Jonas Wehnekamp auf dem Festival-Gelände, noch vor dem großen Ansturm. © Johanniter

Deichbrand-Festival: Mittendrin ist Jonas Wehnekamp aus Verden. Aber nicht als Zuhörer, sondern als Johanniter im ehrenamtlichen Einsatz.

Cuxhaven/Verden – „Ihr rockt. Wir retten“ lautete das Motto für die 705 Johanniter aus ganz Deutschland, die am Wochenende dafür sorgten, dass das rund 60 000-köpfige Partyvolk beim Deichbrand-Festival in Nordholz bei Cuxhaven im Notfall gut versorgt war. Auch acht Mitglieder des Verdener Johanniter-Ortsverbandes hatten sich auf den Weg an die Küste gemacht, unter ihnen Jonas Wehnekamp.

„Das Deichbrand-Festival ist jedes Jahr das absolute Highlight für die Ehrenamtlichen“, so Johanniter-Sprecherin Nicole Baumann. Beim Treffen mit den Kollegen aus der gesamten Republik sei „die Johanniter-Familie deutlich spürbar“. „Leben in der Lage“ nennt sie diese besondere Kombination aus ehrenamtlichem Engagement und Festival, gewürzt mit einer kräftigen Prise Wiedersehensfreude.

Der Besuch des einen oder anderen Band-Auftritts in einer Freischicht kommt dann als Sahnehäubchen noch obendrauf. Den „persönlichen Benefit“ nennt Jonas Wehnekamp das. Gemeinsam mit seiner Frau, ebenfalls Johanniterin, durfte er in seiner Freischicht die Shows von Deichkind und SDP genießen und „Teil der abrockenden Masse“ sein. „Super, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht“, so sein Urteil am Sonntag.

Dabei sei das für ihn, obwohl Musik-Fan, nicht ausschlaggebend gewesen, um sich freiwillig für den Einsatz beim Deichbrand zu melden, betont Jonas Wehnekamp. „Mein Hauptantrieb ist es, die Leute, die hier feiern, zu unterstützen“, so der Verdener, der sich extra Urlaub nahm, um beim Deichbrand dabei sein zu können.

Der 32-Jährige ist nicht nur ausgebildeter Rettungssanitäter. Bei den Johannitern in Verden hat er außerdem die Fachbereichsleitung Sanitätsdienst und Katastrophenschutz inne, ist somit auch mit organisatorischen Aufgaben betraut. Und so gestaltete sich der Einsatz des Zeitsoldaten bei dem Festival entsprechend vielfältig. Angefangen bei der Fahrt im Rettungswagen über den Dienst in einer der acht Unfallhilfsstellen bis hin zur Schicht in der Koordination, gab es reichlich zu tun. Bereits Sonntagmorgen hatten die Johanniter rund 2 570 Menschen versorgt.

Immerhin: Trotz 80 Fahrten zum Krankenhaus hatten die Helfer keine ernsthaften Vorfälle zu verkünden. Zumal die zahlreichen „thermischen Notfälle“, die die Ehrenamtlichen aufgrund der Hitze im vergangenen Jahr gefordert hatten, wegen des regnerischen Wetters am vergangenen Wochenende ausgeblieben waren.

In der Hauptsache sind es Bagatellen wie Blasen, Schürfwunden oder Pflasterbedarf, weswegen die Johanniter Unfallhilfe bei einem Festival dieser Größenordnung gerufen werden. Hinzu kommen Prellungen, Stauchungen oder alkoholbedingten Probleme, Brandverletzungen und, wenn die Masse bei einer Band zu sehr tobt, Atembeschwerden aufgrund der Enge. Bei dieser Vielzahl von Menschen in Feierlaune seien aber auch Knochenbrüche und schwere Notfallsituationen nie ganz auszuschließen, so die Johanniter Unfallhilfe. Dafür hat der Verband eigens ein mobiles Krankenhaus aufgebaut, in dem Ärzte ihren – ebenfalls ehrenamtlichen – Dienst verrichten.

Dass so ein Einsatz bei einem Musikfestival noch mal eine ganz andere Hausnummer ist, hat Jonas Wehnekamp schnell feststellen können. Dabei hat der 32-Jährige bei Einsätzen wie etwa auf der Osterwiese und dem Freimarkt in Bremen oder bei der J.P. Morgan Corporate Challenge, dem weltweit größten Firmenlauf, schon einiges an Erfahrungen sammeln können. Bei der Verdener Domweih leitete Wehnekamp bereits diverse Einsätze der Johanniter. Doch so ein Deichbrand-Festival, bei dem die medizinische Hilfe letztlich rund um die Uhr gewährleistet ist, das sei „eine Steigerung um 300 Prozent“, stellt er mit einigem Respekt fest.

Die Stimmung unter den Besuchern sei aber – trotz der Menschenmassen – gut. Auch gegenüber den Johannitern, die in ihren knallig orangefarbenen Uniformen klar in der Menge auszumachen sind. „Die Leute sind sehr aufgeschlossen und freuen sich, dass wir da sind und helfen“, stellt Jonas Wehnekamp fest. „Teil dieses Ganzen zu sein, ist super.“

Am Montagvormittag steht der Abbau von Behandlungszelten und Koordinierungsstelle an. Am Nachmittag dann, so Jonas Wehnekamp, würden die Verdener Johanniter wohl zurück in Verden sein. Im Gepäck viele Erinnerungen an ein ereignisreiches Wochenende, das gute Gefühl, sich ehrenamtlich in den Dienst einer guten Sache und – zumindest was Johnas Wehnekamp betrifft – mit der Gewissheit: „Das war mit Sicherheit nicht das letzte Deichbrand-Festival für mich.“

Mitstreiter gesucht Die Johanniter in Verden freuen sich immer über Zuwachs. Wer sich vorstellen kann, im Sanitätsdienst ehrenamtlich mitzuwirken, kann sich unter Telefon 0152/36 98 72 11 unverbindlich über die Arbeit des Ortsverbandes informieren. Oder einfach einen Blick ins Internet werfen: www.johaniter.de/sanitaetsdienst-verden.