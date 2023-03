Benefizkonzert in Verden: Musikalisches Nein zu Gewalt an Frauen

Das Polizeiorchesters Niedersachsen bietet Unterhaltung auf höchstem Niveau und für jeden musikalischen Geschmack. Hier glänzt Heechul Kimn als Solist am Sopran-Saxophon. bei Cohens „Hallelujah".

Ein hochklassiges Benefizkonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen lockt zahlreiche Besucher in den Verdener Dom. Ziel war es, ein Zeichen zu setzen zu Gewalt an Frauen.

Verden – Körperliche Gewalt, frauenfeindliche Sprache, Beschimpfungen, Belästigungen oder Bedrohungen: Gewalt zum Nachteil von Frauen, sei es physisch, psychisch oder sexualisiert, gibt es auch 2023 leider immer noch. Der Zonta Club Verden und der Verein der Freunde von Zonta International wollten gemeinsam mit der Polizeiinspektion Verden/Osterholz ein Zeichen setzen und hatten für Freitagabend zu einem großen Benefizkonzert unter dem Motto „Nein zu Gewalt an Frauen!“ in den Dom eingeladen.

Das Polizeiorchester Niedersachsen der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen unter Leitung von Thomas Boger begeisterte die zahlreichen Gäste mit einem vielseitigen und hochklassigen Programm.

Nach dem imposanten Auftakt mit der Fanfare „The Benefaction from Sky and Mother Earth“ des japanischen Komponisten Satoshi Yagisawa, begrüßten Antje Schlichtmann, Leiterin der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, und Zonta-Präsidentin Brigitta Henß die Gäste. Es sei schon lange ihr großer Wunsch gewesen, das großartige Polizeiorchester einmal nach Verden einzuladen, sagte Schlichtmann. Auch Brigitta Henß bedankte sich für die Unterstützung. „Unser Ziel ist es, eine bessere Welt für Frauen und Mädchen zu schaffen“, betonte sie.

Joachim Kopietz, Beauftragter für Kriminalprävention, wies darauf hin, dass es im vergangenen Jahr im Kreis über 600 Fälle von häuslicher Gewalt gegeben habe, wobei 80 Prozent der Opfer Frauen seien. „Schauen Sie nicht weg“, appellierte er an die Anwesenden.

Im Programm ging es weiter mit der „Passacaglia c-Moll“ von Johann Sebastian Bach. Das ursprünglich für die Orgel geschriebene Stück wurde für Orchester adaptiert. Das Thema der Passacaglia wurde zunächst von den tiefen Bläsern intoniert und dann in vielen Variationen durch das ganze Orchester geführt.

Ebenfalls ein großer Hörgenuss war das „Largo“ aus der Symphonie Nr. 9 von Antonin Dvorak in einem Arrangement von Vladimir Studenicka. „Dvorak hat sich von seinem Aufenthalt in Amerika zu dieser Symphonie inspirieren lassen“, berichtete Orchesterleiter Thomas Boger. Das Largo wird geprägt von dem großen Solo für Englisch Horn. Solist Luis Enrique Martinez Garcia bekam viel Beifall.

Dann gab es Ballettmusik im Verdener Dom. Der Japaner Yo Goto hatte aus verschiedenen Motiven von Tschaikowskys „Der Nussknacker“ die „Nussknacker Fantasy“ komponiert. Das Orchester trug die mitreißende Musik mit viel Esprit und Spielfreude vor, entsprechend begeistert reagierte das Publikum.

Orchestermitglied Björn Vüllgraf hat das Adagio der Symphonie Nr. 2, 3. Satz von Sergei Rachmaninov neu als Crossover-Version arrangiert. Neben den klassischen Instrumenten des Orchesters gaben Piano, Schlagzeug, Vibraphon und die Solo-Klarinrette – großartig Vladislav Jampolski – eine jazzige Note, ein weiteres Highlight des Programms.

Ungewöhnliche Rhythmen erklangen mit den „BulgarischenTänzen“ von Franco Cesarini, die in einem furiosen Finale endeten. Dann war das Orchester schon beim letzten Stück des Programms angelangt. Nach dem „Hallelujah“ von Leonard Cohen mit Solist Heechul Kim am Sopran-Saxophon, feierte das Publikum das Orchester mit Standing Ovations. Mit der Zugabe „Someone like you“ aus dem Musical „Dr. Jekyll and Mr. Hyde“ ging dieses besondere Konzert dann schließlich zuende.