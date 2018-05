Jugendchor St. Johannis und No Wonder laden ein zur schwungvollen Revue

Verden - In diesem Jahr wäre George Gershwin 120 Jahre alt geworden. Grund genug, den viel zu jung gestorbenen amerikanischen Komponisten, Pianisten und Dirigenten (1898-1937) mit einer Revue zu ehren. Dieser Aufgabe stellt sich die Verdener Gesangspädagogin und Chorleiterin Christiane Artisi und lädt für Sonntag, 6. Mai, 18 Uhr, und Montag, 14. Mai, 20 Uhr, zu einem jeweils rund 90-minütigen Konzert in die Aula des Domgymnasiums ein.

Mehrere Monate lang hat die 51-Jährige mit dem Jugendchor St. Johannis und dem Kammerchor No Wonder eine Auswahl aus Gershwins Werken einstudiert. Unterstützt wurde sie dabei von Gabriele Benner, zuständige für die darstellerische Umsetzung, und Martin Hohls. Der vielseitige Musiker wird einen Großteil der Revue am Flügel begleiten.

Für Artisi ist das Format Revue die kurzweiligste und beste Darbietungsform, um einen Einblick ins Schaffen eines Künstlers zu geben. Vor drei Jahren begeisterte sie das Publikum mit einer Kurt-Weill-Revue, die sie mit Gesangsschülern erarbeitet hatte. Nun möchte Artisi auch dem grandiosen Gershwin ein musikalisches Denkmal setzen. Die beteiligten Chöre, mit denen sie seit vielen Jahren wöchentlich probt, mussten nicht lange überzeugt werden. Denn im Vordergrund steht für die musikalischen Laien die gemeinsame Freude am Gesang.

In der aufwendigen Projektarbeit entwickelten sich jedoch nicht nur chorische Szenen. Mit Feuereifer erarbeiteten die Beteiligten auch diverse Soli stimmlicher und instrumenteller Art. So werden Martin Hohls, Justus Wahlers, Sandra Bysäth und Falk Rosenthal am Saxofon zu hören sein, einem für George Gershwins Musik typischen Instrument. Als Gesangssolisten treten aktuelle und ehemalige Gesangsschüler Artisis auf wie Sandra Bysäth, Sandra Nobel, Paolo Artisi, Lilly Betzin, Benjamin und Mona Hohls, Annalena Steeneck, Gebke Buchholz und Maite Pesci.

Der Eintritt zu den beiden Konzerten ist frei. Die Chöre freuen sich jedoch über Spenden für ihre musikalische Arbeit.