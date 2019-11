Musikalische Brückenbauer

Verden – Giora Feidman, wohl der berühmteste Klezmer-Klarinettist der Welt, und sein kongenialer Orgelpartner Sergej Tcherepanov gastierten mit ihrem Programm „From Classic to Klezmer“ im Verdener Dom. Das zahlreich erschienene Publikum erlebte ein einzigartiges, emotionales Konzert, in dem Musik aus verschiedenen Kulturen zu einer Einheit verschmolz.

Giora Feidman wird 1936 als Sohn jüdischer Einwanderer aus Bessarabien in Buenos Aires geboren. Schon als Junge lernt er Klarinette, wird bereits mit knapp 20 Jahren Profimusiker. Mit 21 Jahren wandert er nach Israel aus und spielt dort in dem mit jüdischen Musikern aus aller Welt besetzten Israel Philharmonic Orchestra.

Im Laufe der Jahre interessiert er sich zunehmend für die Musik der osteuropäischen Juden, die er bereits im Elternhaus kennengelernt hat. Um 1960 gibt er im Trio erstmals ein Klezmer-Konzert. In Europa bekannt wird Feidman Mitte der 80er-Jahre durch das von Peter Zadek inszenierte Musical „Ghetto“ von Joshua Sobol. Später untermalt er Spielbergs Film „Schindlers Liste“ musikalisch.

In dem 1967 in Kasachstan geborenen Orgelvirtuosen Sergej Tcherepanov, der neben seiner internationalen Konzerttätigkeit als Dozent an der Musikhochschule in Lübeck tätig ist, hat Feidman einen ebenbürtigen Partner und Gegenpol gefunden, der ihm hilft, seine Botschaft zu transportieren. Denn der Klarinettist versteht sich als Brückenbauer zwischen den Religionen und Kulturen. „Wir sind alle eine große Familie“, ließ er das Publikum wissen.

Mit seiner Klarinette ging er zunächst durch den Dom. Nach einigen traditionellen Klezmer-Klängen eröffnete er das Konzert mit „Prayer“, einer Komposition seiner Ehefrau Ora Bat Chaim. Die weiche und gefühlvolle Art, mit der Feidman sein Instrument spielt, wurde schnell deutlich. Er zog die Zuhörer sofort in seinen Bann. „Die Klarinette ist das Mikrofon meiner Seele“, sagte Feidman einmal und das spürte man vom ersten Augenblick an.

Die weiteren Stücke spielte er von der Westempore, auf der auch Sergej Tcherepanov an der romantischen Orgel spielte. Nach dem Kanon a-Moll für Orgel von Robert Schumann folgte das auf einem jüdischen Gebet basierende „Kol Nidrei“ von Max Bruch. Das wundervolle Zusammenspiel von Klarinette und Orgel wurde auch in der Kirchensonate C-Dur für Orgel und dem Klarinetten- Konzert A-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart deutlich.

Beim mitreißend gespielten „The Entertainer“ von Scott Joplin wippten dann einige Füße im Takt. Nach dem traditionellen Klezmer-Tanz „Let's be happy“ folgte der unmittelbare Übergang zur wuchtigen Toccata und Fuge in d-Moll für Orgel von Johann Sebastian Bach. Mit der Sinfonia aus der Ratswechselkantate und „Jesus bleibet meine Freude“, spielte das Duo weitere Kompositionen von Bach.

Gegen Ende des Konzertes standen neben dem Traditional „Nobody Knows the trouble I've seen“ und dem bekannten „Donna Donna“ auch zeitgenössische Kompositionen von Johannes Matthias Michel und Astor Piazolla auf dem Programm. Nach einigen leise angestimmten Tönen von „Guten Abend, gute Nacht“ ging das außergewöhnliche Konzert mit „And the Angels sing“ von Ziggi Elman zu Ende. Für das begeistert applaudierende Publikum gaben die Musiker eine Zugabe. Dann endete das Konzert bewegend, als Feidman und Tcherepanov gemeinsam mit dem Publikum „Shalom chaverim“ (Friede sei mit euch) sangen. ahk