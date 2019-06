Musikalische Begegnung gelungen

Verden – Schon allein der Titel der Veranstaltung, „Unisono – eine musikalische Begegnung“, versprach viel. Und die rund 100 Musiker sind ihrem Publikum am Freitagabend absolut nichts schuldig geblieben.

Das gemeinsame Konzert des Blasorchesters des Johann-Beckmann-Gymnasiums in Hoya und der Jazzdogs des Domgymnasiums hatte Dorino-Manolo Förster organisiert. Er macht noch bis zum 31. Juli sein Freiwilliges Soziales Jahr mit Schwerpunkt Kultur zu gleichen Teilen am Dog und beim Verein Verdener Jazz- und Blues- Tage. Die umfangreiche Planung einer solchen Veranstaltung ist eine der wichtigsten Aufgaben in dem sozialen Jahr, denn die FSJler dürfen komplett nach eigenen Ideen und Vorstellungen agieren.

Unter anderem geht es dabei auch um die Finanzierung des Projekts. Daher berichtete Dorino-Manolo Förster bei seiner Eröffnungsrede logischerweise sehr erleichtert davon, dass im letzten Moment noch die Lühmann-Gruppe aus Hoya mit ihrem Classic-Produktprogramm als Sponsor gewonnen wurde. Zudem dankte er allen, die ihn bei seiner Arbeit unterstützt hatten, und wies in diesem Zusammenhang auf „Jugend jazzt“ der Verdener Jazz- und Blues Tage hin.

Für den Abiturienten aus Hoya war das Konzert nach dem Mitwirken am Projekt „Posaunenchor trifft Bläserklasse“ und den kürzlich stattgefundenen Dreharbeiten für einen Imagefilm (wir berichteten) eine große Herausforderung innerhalb kürzester Zeit. Als aktiver Musiker im Orchester des Johann-Beckmann-Gymnasiums in Hoya war es naheliegend für ihn, mit einem Ensemble des Domgymnasiums ein gemeinsames Konzert auf die Beine zu stellen.

Schließlich suchte er die Jazzdogs unter der Leitung von Iris Krüger als Konzertpartner aus. Anschließend wurde festgelegt, dass es ein Konzert in Hoya und in Verden geben soll. Die Resonanz des Publikums war bei beiden Veranstaltungen durchweg positiv. Die Zuhörer honorierten mit viel Beifall die Leistung der Orchester und würdigten damit die disziplinierte Spielfreude der vielen Akteure.

Das JazzDogs-Ensemble, das aus 30 Musikern besteht, brachte alleine den Titel „Shut up and Dance“ und zwei weiteren rockigen Lieder zu Gehör. Zwei ehemalige Schüler, die nach ihrer Schulzeit je ein Kultur-FSJ beim Dog absolvierten, unterstützen die Gruppe tatkräftig: Sandra Bysäth und Justus Wahlers.

Das JBG-Blasorchester intonierte unter anderem „September” von Earth Wind & Fire“ und „Selections from Mary Poppins“. Es wurde dirigiert von Hagen Meyer (JBG Hoya), der selbst vor 25 Jahren am Verdener Domgymnasium sein Abitur abgelegt hat. Meyer freute sich sehr darüber, in Verden dirigieren zu können.

Im weiteren Verlauf des Konzerts waren unter anderem noch verschiedene Arrangements von Pop-Songs zu hören, beispielsweise von Justin Timberlake. rö