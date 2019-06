Verdener Domweih: 1034. Auflage startet mit lautem Zug durch die City

„Dancing in the Street“: Die Mitglieder der TSG Ars Nova machten aus den Straßen Verdens ihr Tanzparkett – und ernteten dafür viel Applaus.

Verden - Die Verdener Domweih ist in vollem Gange. Wobei Bürgermeister Lutz Brockmann das Volksfest ein Viertelstündchen zu früh eröffnete. Gerade mal 14.45 Uhr war es, als der Ausruf „Prost Domweih!“ und drei Böllerschüsse den offiziellen Beginn der 1034. Auflage des Volksfestes markierten.

Traditioneller Auftakt – und sicherlich so etwas wie ein vorweggenommener Höhepunkt – war der große Umzug zur Eröffnung. Und so bahnten sich am frühen Sonnabendnachmittag weit über 50 Wagen und Fußgruppen ihren Weg über den Wall und die Fußgängerzone in Richtung Festmeile.

Kurz nach 13.30 Uhr kündeten in Höhe des Andreaswalls Trommeln in der Ferne vom nahenden Umzug. Die Vielharmonie Kirchlinteln, einer von gleich neun Kapellen, gab vorneweg den Takt an. Der Spielmannzug wurde aber alsbald von den wummernden Bässen der beiden Abitur-Jahrgänge 2019 und 2009 des Domgymnasiums übertönt.

+ Auch politische Aussagen, wie hier von Fridays for Future Verden, waren beim Umzug zu lesen.

Es war überhaupt ein lauter Marsch durch die Innenstadt. Und auch ein politischer. Während die Forderung der Jusos – „Süßigkeiten verstaatlichen“ – noch recht sinnfrei daher kam, meinten es die Jugendlichen von Fridays for Future Verden wesentlich ernster. „Euch gehen die Ausreden aus ... Uns die Zeit“, war da auf einem der Plakate zu lesen. Eine unmissverständliche Aufforderung zum Handeln.

Grundsätzlich stand aber der Spaß am Sonnabend im Vordergrund. Und den hatten die vielen tausend Zuschauer entlang den Straßen genauso wie die Teilnehmer des Umzugs. Während die vor allem auf den Wagen kräftig feierten – ein Jubiläum, den Schulabschluss oder einfach nur die Domweih –, flogen den Passanten Bonbons und Schokolade um die Ohren. Wohl dem, der sich entsprechend gerüstet hatte: mit einer großen Tasche oder dem geöffneten Schirm, der zum Auffangen diente.

+ Entspannt: Organisatorin Angelika Revermann.

Anfang und Ende des Umzugs markierte gewissermaßen Angelika Revermann, als Leiterin der Tourist-Information die Organisatorin des Spektakels. Kurz vor Beginn flitzte sie mit recht angespannter Miene auf dem Rad die Strecke entlang. Gut eine Stunde später war sie dann mit strahlendem Lächeln am Endpunkt anzutreffen.

Noch waren nicht alle am Ziel. Vor allem die eine oder andere Schülergruppe fehlte noch, da wagte Revermann schon einmal die vorsichtige Aussage „Alles gut gegangen – bis jetzt.“ Und dabei sollte es bleiben, erwiesen sich doch auch die letzten Gruppen als überaus feierfest und hitzeresistent. Die Johanniter-Unfall-Hilfe am Schluss musste nicht tätig werden.

An der Ostertorstraße erwartete auch die Domweih-Jury, bestehend aus Susanne Schukat, Ulrich Bindzus und Anja Köhnenkamp, die Teilnehmer. Bei den Fußgruppen kürte das Trio schließlich den Stamm Amelungen vom Bund der Pfadfinder zum Sieger. Die Mitglieder hatten ihre diesjährige Sommerfahrt nach Norwegen zum Motto „Unser Kompass zeigt nach Norden!“ gemacht. Zweiter wurde der Kostümverleih Süstedt, das Caritasstift St. Josef landete auf Platz drei.

+ Verdens Pfadfinder vom Stamm Amelungen zeigten, wohin die Reise in diesem Sommer für sie geht. Unter den Fußgruppen gab es für den Stamm Platz eins.

Bei den Festwagen siegte der – schon mehr erfolgreiche – Scharnhorster Dorfverein, der sein 25-jähriges Jubiläum in Szene setzte, vor der Lebenshilfe Rotenburg-Verden mit ihrer Devise „Lebenshilfe im Wunderland“ und der Ortsfeuerwehr Dauelsen, die in diesem Jahr 75-jähriges Bestehen feiert.