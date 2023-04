Museen in Verden und Fischerhude bleiben im Regen stehen

Von: Heinrich Kracke

Vier Museen im Kreis Verden bleiben im Ungewissen, darunter das Verdener Domherrenhaus. © Museumshomepage

Preissteigerungen, höhere Personalkosten und die explosionsartig gestiegenen Energieausgaben drücken die Museen im Landkreis Verden. Aber die Kreispolitik schiebt die Zuschuss-Entscheidung auf die lange Bank

Verden – Was sind einem gut situiertem Landkreis wie dem Kreis Verden eigentlich die Museen wert? Immerhin geht es um Häuser mit überregionalem Bekanntheitsgrad, es geht um das Deutsche Pferdemuseum, das Domherrenhaus, das Haus Irmintraut und vielleicht sogar das Otto-Modersohn-Museum. Die Antwort fällt beschämend aus. Ausgerechnet der Kulturausschuss des Landkreises, er kam zu keinem Ergebnis. Ja, doch, die Zuschüsse müssten angepasst werden, hieß es im weiten Rund, aber um welche Hausnummer es dabei gehe, diese Antwort blieb die Kommunalpolitik schuldig. Und nicht unwahrscheinlich, dass am Ende vieles dem Zufall und der Diskussion hinter verschlossenen Türen überlassen bleibt. Dabei gilt sogar ein Beibehalten der Fördersätze zumindest für das nächste Jahr als nicht mehr ausgeschlossen. Planungssicherheit sieht anders aus.

Mit rund 270 000 Euro pro Jahr beziffert Kultur-Fachdienstleiterin Dörte Lübkemann den Betrag, der in den vergangenen vier Jahren geflossen ist. Jetzt gehe es um die kommenden vier Jahre. Und da schlügen eben Preissteigerungen, höhere Personalkosten und die explosionsartig gestiegenen Energieausgaben zu Buche. Gleichzeitig hätten die Museen die Ausfälle in der Pandemie zu verkraften. Einen Vorschlag zur Anpassung des Zuschusses unterbreitete die Verwaltung nicht. Lübkemann verwies auf Führungen, die eigens für den Kulturausschuss im Juni in Verden und im Oktober in Fischerhude anberaumt sind.

Vorgeprescht war Hella Bachmann (CDU). Die Zuschusshöhe könne jetzt in den Fraktionen beraten werden, sagte sie. Damit war das Thema vom Tisch, noch ehe es richtig ans Licht gekommen war. CDU-Fraktionschef Wilhelm Hogrefe erkannte die Brisanz dieser Vorgehensweise sofort. Sein Problem allerdings: Hier fungierte er als Ausschussvorsitzender, und damit als Versammlungsleiter, im weitesten Sinne als ausgleichender Pol, irgendwie neutral. Sehr wohl ahnte er, worauf diese Vertagung hinausläuft, und er machte aus seinem Herzen keine Mördergrube. „Im Oktober liegt der Kreishaushalt bereits vor. Die Verwaltung hat dann schon die Fördersumme hineingeschrieben. Sie gibt was vor, was wir hinterher beraten.“ Nein, sagte Hogrefe, die Politik müsse sich jetzt austauschen, zumal eine angemessene Erhöhung nötig sei. Auch Frank Medenwald (CDU) schlug ein bisschen in diese Kerbe. Wäre zwar gut, schon jetzt eine Hausnummer zu formulieren, sagte er, aber schlimm sei es auch nicht, würde sich der Ausschuss aktuell nicht äußern…

Konkreter wurden die anderen Parteien, ohne allerdings auf eine zeitnahe Entscheidung zu drängen. „Wir sind auf jeden Fall dafür, die Museen nach vorn zu bringen“, sagte Karin Hanschmann (SPD). „Zur Not werden wir die Förderung im kommenden Jahr neu bewerten“, meinte Doris Gerken (Grüne).

In einem nächsten Projekt reagierte die Politik entscheidungsfreudiger. Es ging um die Kulturförderung. 30 000 Euro stehen dafür pro Jahr zur Verfügung. Sollte sich aber ein Schwerpunktthema herauskristallisieren, so ein Verwaltungsvorschlag, werde dafür ein Viertel der Summe eingesetzt, wobei maximal 1 000 Euro pro Projekt vorgesehen seien. Ein solches Thema kreierte die Verwaltung fürs nächste Jahr: „Jugend trifft Kultur im Landkreis Verden.“ In diesem Punkt reagierte die Politik spendabler. Auf Vorschlag von Gerken läuft jetzt alles auf eine Gesamtförderung von 37 500 Euro zu, gleichzeitig wurde die Höchstsumme für Einzelmaßnahmen nicht mehr begrenzt. Erste Ideen kamen schon auf den Tisch. Junge Leute könnten eine Initiative gemeinsam mit ukrainischen Gleichaltrigen auf die Beine stellen, hieß es beispielsweise. Ein Vorschlag, der die AfD auf den Plan rief. „Die Fördersumme sollte nicht auf bestimmte Themen wie Völkerverständigung geknüpft sein“, sagte Jochen Rohrberg, ehe er sich nochmals meldete. „Die Themen sollten nicht vorgegeben werden.“ Er sage dies aus Sorge, in der Zeitung stehe, er sei gegen Völkerverständigung. „Ich bin für Völkerverständigung.“ Sagte der AfD-Mann...