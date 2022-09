Missbrauch in Thedinghausen: Mütter zunächst nicht argwöhnisch

Von: Wiebke Bruns

Teilen

Aus der Untersuchungshaft wurde der Angeklagte in die Verdener Justiz überführt. © WB

Sind die vier Fälle sexuellen Missbrauchs, um die es derzeit in dem Verdener Landgerichtsprozess gegen einen 37 Jahre alten Angeklagten aus Thedinghausen geht, nur die Spitze des Eisberges? Auf Nachfrage sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden, dass gegen den einschlägig vorbestraften Angeklagten sieben weitere Ermittlungsverfahren anhängig sind. Sechs wegen Sexualstraftaten und eines wegen Verstoßes gegen die Führungsaufsicht.

Verden/Thedinghausen –In dem aktuellen Prozess geht es um ein Quartett von Taten, die der Angeklagte zwischen März und Dezember 2021 an drei Kindern im Grundschulalter verübt haben soll. Mit seinem Teilgeständnis hat er zwei Kindern die Aussage in dem Prozess erspart.

Das dritte Kind wurde am zweiten Verhandlungstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragt. Dabei befand es sich in einem anderen Raum des Landgerichts und sprach in einer Live-Schaltung mit dem Vorsitzenden Richter Lars Engelke.

Anschließend wurden die Mütter gehört, die offenbar kein Misstrauen gegen den ihnen gut bekannten Angeklagten hegten. Dieser habe regelmäßig Kontakt zu den Kindern gehabt. Bis sich die Polizei im Januar 2022 bei den Eltern gemeldet hatte und diesen auch einschlägige Fotos zeigte.

Missbrauch in Bildern festgehalten

Der Angeklagte selbst soll den Missbrauch der Kinder teilweise in Bildern festgehalten haben. Zur Sprache kamen zudem 971 Dateien mit kinder-, jugend- und tierpornografischen Inhalten, die bei einer Durchsuchung sichergestellt worden sind. Diesbezüglich laufen noch Ermittlungen. Dies ist eines der sieben weiteren Verfahren.

Nicht unter laufender Bewährung, sondern unter Führungsaufsicht soll der Angeklagte zum Tatzeitpunkt gestanden haben. Deshalb war eine Bewährungshelferin am ersten Verhandlungstag anwesend. Angeordnet wird die Führungsaufsicht vielfach bei Sexualstraftätern, wenn diese aus der Haft entlassen werden.

Der zuletzt in Thedinghausen wohnhafte Angeklagte ist einschlägig vorbestraft. Zur Sprache gekommen sind in dem Prozess Urteile des Amtsgericht Rotenburg aus den Jahren 2014 und 2015 mit diversen Opfern. Am Ende wurde der in Osterholz geborene Angeklagte im August 2015 zu einer Gesamtstrafe in Höhe von zwei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt.

Seit 1. März 2022 sitzt er in Untersuchungshaft. Voraussichtlich heute soll in dem aktuellen Prozess ein Urteil verkündet werden.