Stress für Teich und Fische kann jederzeit wieder losgehen

Institut bestätigt: Sauerstoffmangel lässt Fische sterben

Von: Markus Wienken

Eine Idylle, die trügt: Im Mühlenteich in Dauelsen wird immer wieder der Sauerstoff knapp, Algen vermehren sich ungebremst, Fische sterben. © Markus Wienken

Ein Teich, Wasservögel, viel Grün, Idylle pur. Doch immer wieder kippt das Gewässer in Dauelsen um. Es fehlt an Sauerstoff, Fische sterben...

Verden – Der Mühlenteich in Dauelsen, eine Idylle, die viele Spaziergänger zu schätzen wissen. Doch der Schein trügt. Immer wieder kippt das Gewässer um, so auch vor circa fünf Wochen: „Anhaltende Hitze und mangelnder Zufluss von Frischwasser dürften erneut für das Fischsterben verantwortlich gewesen sein“, so Bernd Kiefer, Umweltbeauftragter der Stadt Verden. Ihm liegen die jüngsten Daten des eingeschalteten Ottersberger Instituts Dr. Nowak vor: Zuviel Algen, zu wenig Sauerstoff, ein Teufelskreis, mit dem Fische nicht klar kommen. „Wir warten allerdings noch auf weitere Auswertungen“, so Kiefer. „Auch davon hängt ab, was in und um den Teich passieren wird.“

Ein eigener Brunnen am Rand des Teiches sorgt täglich für Frischwasser. © Wienken, Markus

Ein Menge Aufwand und 36 Kubikmeter Wasser am Tag für den Teich

Derzeit ist die Lage im Gewässer stabil. Kiefer verweist auf aktuelle Messungen, wonach der Sauerstoffgehalt deutlich gestiegen ist. Keine akute Bedrohung für die Fische also. Allerdings wird dafür weiterhin und das schon seit Jahren eine Menge Aufwand betrieben. Ein Brunnen, eigens dafür gebohrt, pumpt über einen Zeitraum von acht Stunden täglich literweise Frischwasser aus der Tiefe in das Gewässer. Circa 36 Kubikmeter sollen dafür sorgen, dass der Teich nicht trocken fällt. Reicht aber allein nicht aus. Also gibt’s zusätzlich ordentlich Sauerstoff für die Fische. Perforierte Rohre, vier Stränge, angeschlossen an eine elektrische Pumpe, blasen Luft von außen in das Gewässer. „Das funktioniert ähnlich wie bei einem Whirlpool“, erklärt Kiefer. Wie die Technik im Pool muss auch die Anlage in Dauelsen gewartet werden. „Wir haben Rohre und Filteranlage noch mal reinigen lassen“, sagt Kiefer. Auch das mit messbarem Erfolg. Der Algenbefall geht zurück, dem Wasser und damit den Fischen gefällt das. „Das machen wir schon seit geraumer Zeit“, sagt Kiefer. „Wir haben damit gute Erfahrungen gesammelt“, fügt der Umweltbeauftragte hinzu.



Stress für Teich und Fische kann jederzeit wieder losgehen

Allerdings weiß Kiefer auch, dass der Stress für Teich und Fische jederzeit wieder losgehen kann, auch weil es weitere Hilfe auf die Schnelle nicht gibt. Ganz im Gegenteil droht weiter Ungemach, weil neben zunehmender Hitze, auch der Kot von Wasservögeln und abgestorbene Pflanzen dem Idyll mehr und mehr zu schaffen machen. Außerdem türmt sich unter der Oberfläche mehr und mehr der Schlamm.



Aus der Halse kommt seit Jahren kein Wasser. © Wienken, Markus

Mühlenteich in Dauelsen: Kein Wasser aus der Halse

Früher, als noch Wasser aus der Halse von Scharnhorst nach Dauelsen und in den Teich floss, war alles besser. Doch die Quelle ist mit dem Trockenfall des Flusses längst Geschichte. Die Ursachen dafür, vor allem die massive Trinkwasserförderung, sind bekannt. Und so kommt schon lange nichts natürlich Frisches mehr in dem Teich an. „Wenn es nicht ausdauernd regnet, ist das Gewässer allein auf die Zufuhr aus dem Brunnen angewiesen“, so Kiefer.



Also künftig zusätzlich auf Regen und fallende Temperaturen hoffen? Oder noch mehr Wasser in den Teich pumpen? Kiefer will sich noch nicht festlegen. Das Thema hingegen ist sensibel. Rings um den Teich passiert viel, der Ortsrat kümmert sich um Bänke, der Zugang auf eine kleine Brücke soll „entschärft“ und damit barrierefrei werden, Bewohner und Spaziergänger ist an dem Idyll gelegen. Das weiß auch Kiefer. „Liegen weitere Daten vor, werden wir uns sicherlich über die eine oder andere wirkungsvolle und auch langfristig erfolgreiche Maßnahme unterhalten müssen“, deutet er an. Wie die konkret aussehen könnte, da hält sich der Umweltbeauftragte aber noch zurück.

Mühlenteich in Dauelsen: Verkleinerung der Wasseroberfläche

Die Möglichkeiten der Eingriffe sind vielfältig. In Gesprächen mit Ortskundigen stand schon mal eine Verkleinerung der Wasseroberfläche zur Diskussion. Das wäre allerdings ein Eingriff, der die Idylle und das Erscheinungsbild von Mühlenteich und Umgebung deutlich verändern würde.