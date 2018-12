Keine Arbeitserlaubnis: Aus für Moussas Plan

Verden - Im neuen Jahr wollte Moussa Sangaré seinen Bundesfreiwilligendienst auf Station 1 des Verdener Krankenhauses antreten. Gleich nach dem Jahreswechsel sollte es losgehen. So war der Plan, den die Aller-Weser-Klinik mit dem jungen Mann von der Elfenbeinküste geschmiedet hatte. Sein Traum ist, im Krankenhaus eine Ausbildung machen zu können. Das Bufdi-Jahr sollte dem 20-Jährigen noch etwas Zeit geben, mit der Sprache kommt er noch nicht so gut zurecht. Der schöne Plan wird aber wohl komplett scheitern, weil der Asylbewerber die Arbeitserlaubnis nicht bekommt.

Moussa war noch nicht einmal volljährig, als er sich in seinem afrikanischen Heimatland auf den Weg machte. Seit zwei Jahren ist er jetzt in Verden und das Asylverfahren läuft. Er will sich hier einrichten, und sieht sich nach einer Perspektive um. Drei Monate, so berichtet der 20-Jährige, hat er ein Praktikum in den Stationen 2 und 3 des Verdener Krankenhauses gemacht.

Er habe Betten und Rollstühle mit und ohne Patienten über die Gänge geschoben. „Er hat einen guten Eindruck im Krankenhaus hinterlassen“, berichtet Jörg Wasik, sein ehrenamtlicher Betreuer. Moussa habe ihm begeistert davon berichtet, dass er durch den Gebrauch der deutschen Sprache jeden Tag mehr lernt.

So entstand bei dem jungen Mann, aber auch beim Krankenhaus die Idee mit dem Bundesfreiwilligendienst. In der AWK sind Bufdis an beiden Standorten willkommen. Bereits seit Mitte Oktober laufen jetzt bereits die Arbeiten an den Formalitäten, alles Nötige kann Moussa vorlegen. Nur die Arbeitserlaubnis von der Ausländerbehörde blieb aus.

Auch eine andere Reaktion aus dem Kreishaus kam nicht, sodass Wasik am 13. November nachhakte und eine schriftliche Stellungnahme erbat. Als dann einen weiteren Monat nichts kam, platzte dem Fallingbosteler Lehrer der Kragen und er beschwerte sich schriftlich beim Leiter des Fachbereiches.

„Die schriftliche Antwort ist auf dem Weg“, konnte Gerd Depke auf Nachfrage zusichern. Mehr Positives konnte er allerdings nicht berichten, zumindest nicht für Moussas Pläne. Das Gesetz für den Bundesfreiwilligendienst setze eine längere Bleibeperspektive voraus und die sei für jemandem von der Elfenbeinküste nicht gegeben. „Käme er aus Syrien oder Afghanistan, sähe das ganz anders aus“, erklärte Depke.

Ganz andere Aussichten hätte Moussa Sangaré, wenn er einen Ausbildungsvertrag vorlegen könnte, erklärte der Leiter der Ausländerbehörde. Da seien die gesetzlichen Vorgaben eben anders.

Für den jungen Asylbewerber bedeutet das jedenfalls, dass er weder am 1. Januar noch irgendwann später Bufdi im Krankenhaus wird. Dabei hatte Moussa im Praktikum einen so guten Eindruck hinterlassen, dass der Vertrag schon fertig im Personalbüro liegt, bestätigte AWK-Sprecher Ulf Kaack. „Wir sind über jeden froh, der hier im Pflegebereich anfängt“, verwies Kaack auf den Kräftemangel.

