Motorradfahrer bei Unfall in Verden verletzt - Ursache unklar

Nach dem Unfall in Verden reinigte die Feuerwehr die Straße.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Freitagnachmittag in Verden verletzt worden. Er war mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache gestürzt.

Verden - Wie die Feuerwehr berichtet, kam es gegen kurz vor 16 Uhr zu dem Unfall auf der Max-Planck-Straße. Im Bereich zwischen der Borsteler Dorfstraße und der Marie-Curie-Straße war der Mann gestürzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Verdener Feuerwehr reinigt nach Unfall Straße

Die Ortsfeuerwehr war mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort, um auslaufende Betriebsstoffe aufzufangen und die Straße anschließend zu reinigen. Für die Dauer der Arbeiten staute sich der Verkehr auf der Max-Planck-Straße. Nach 40 Minuten war der Einsatz beendet.

Zu einem weiteren Einsatz kam es am Samstagmorgen in Verden. Ein Auto lag in der Aller und musste geborgen werden.