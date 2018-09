„Die Motivation kann entscheidend sein“

Verden/Landkreis - Infostände, Führungen, Speed-Dating und Vorträge bietet die Ausbildungsplatzbörse, die in diesem Herbst zum 14. Mal stattfindet. Von Dienstag, 25. September, bis Donnerstag, 27. September, dreht sich in den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Verden-Dauelsen alles um den erfolgreichen Start in den Beruf.

Aber nicht nur Schüler haben die Möglichkeit, sich zu informieren. Um auch den Eltern oder anderen Unterstützern die Möglichkeit zu geben, in eine konstruktive Auseinandersetzung mit ihren Schützlingen über die berufliche Zukunft zu kommen, sind die Öffnungszeiten der Ausbildungsplatzbörse um den frühen Dienstagabend, 16.30 bis 19.30 Uhr, erweitert worden.

„Zahlreiche Unternehmen sind auf der Suche nach engagierten und qualifizierten Auszubildenden und Studierenden“, weiß Frank Weinhold, Abteilungsleiter an den BBS und in leitender Funktion bei der „Region des Lernens“. Hier kooperieren die allgemeinbildenden und Berufsbildenden Schulen mit an der Ausbildung beteiligten Partnern, von der Arbeitsagentur bis zur Industrie- und Handelskammer mit ihren Mitgliedsunternehmen. Die Ausbildungsplatzbörse ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Kooperation.

„Die Börse versteht sich als Brücke zwischen den Jugendlichen, die sich informieren wollen, und den Unternehmen“, so Weinhold. So sei das Informationsangebot kontinuierlich erweitert worden und umfasse nun neben der klassischen Ausbildung auch Bereiche wie die des Dualen Studiums. Gleichzeitig sei die Zahl der Aussteller und Besucher kontinuierlich gewachsen. So präsentieren in diesem Jahr mehr als 90 Unternehmen ihre Bildungsmöglichkeiten und zeigen dabei jungen Menschen Zukunftsperspektiven auf. Dabei bieten Berufe wie Mechatroniker, Fachinformatiker, Kaufmann für E-Commerce oder aber Altenpfleger nicht nur gute Perspektiven, sondern auch Aufstiegschancen.

„Vor dem Hintergrund der gestiegenen Orientierungslosigkeit bei der Berufswahl junger Menschen erscheint die Ausbildungsplatzbörse als ein Muss“, betont Frank Weinhold. Kaum eine andere Veranstaltung gebe einen so umfassenden Überblick über die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. Hier können die Besucher Antworten auf grundsätzliche Fragen bekommen, wie: Was mache ich nach der Schule? Welcher Bereich interessiert mich so, dass ich dort eine Ausbildung oder ein Studium machen will?

Besonders stolz ist das Vorbereitungsteam darauf, am Dienstagabend Interessierten zusätzlich zur Börse ein Azubi-Speed-Dating anbieten zu können. Dabei treffen interessierte Besucher auf entscheidende Vertreter oder Leiter von 20 Unternehmen der Region und können mit diesen in Einzelgesprächen ein berufliches Zusammenkommen ausloten. Ebenfalls neu ist das Angebot verschiedener Betriebe des Handwerks und der Industrie, berufsspezifische Mitmachaktionen durchzuführen.

„Die Ausbildungsplatzbörse will sich auch in diesem Jahr der Herausforderung stellen, jungen und motivierten Zuwanderern eine Zukunftsperspektive zu schaffen“, fügt Weinhold hinzu. Die beiden vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass trotz unterschiedlicher Bildungsniveaus die Motivation für das Bestehen in der Berufswelt entscheidend sein könne.

Nähere Informationen unter www.rdl-verden.de.