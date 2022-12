Verdener Vemag testet Vier-Tage-Woche: Weniger gearbeitet wird aber nicht

Von: Heinrich Kracke

Teamleiterin Annette Loch und Gruppenleiter Frank Rademacher begleiten das Projekt „Vier-Tage-Woche in der Montage“ bei der Vemag Maschinenbau. © Vemag

Eine Maschinenbau-Firma aus Verden gibt ihren Mitarbeitern einen Tag zusätzlich frei. Die Pilotphase ist angelaufen.

Verden – Über 800 Mitarbeiter sind bei der Vemag Maschinenbau an der Weserstraße tätig und fertigen am Standort in Verden Maschinen etwa für die Lebensmittelindustrie und das Handwerk. Nun testet das Unternehmen in einigen Bereichen ein neues Arbeitszeitmodell. „Wir wollen unseren Mitarbeitern in der Produktion ermöglichen, Arbeits- und Privatleben für sich individueller und den Lebensumständen entsprechend flexibler zu gestalten. Deshalb testen wir als Maschinenbauunternehmen momentan, wie wir eine Vier-Tage-Woche für die Spätschicht umsetzen können“, erklärt Annette Loch, Teamleiterin Recruiting & Talentmanagement, einer Pressemitteilung zufolge das Projekt. Die Pilotphase der Vier-Tage-Woche läuft. Viele der Mitarbeiter aus der Montage nehmen das neue Angebot bereits an.

Das Modell wurde von den Montagegruppen zusammen mit den Gruppenleitern entwickelt. Bei der Umsetzung stimmen sich die Mitarbeiter der Schicht mit dem Gruppenleiter ab, um einen reibungslosen Produktionsablauf zu gewährleisten. „Dieser Prozess ist eine Herausforderung, da die Auftragsbücher voll sind“, erklärt Frank Rademacher. Er verantwortet als Gruppenleiter die Montage der Industriemaschinen und beobachtet, dass viele seiner Mitarbeiter die Vier-Tage-Woche nutzen, um sich intensiver für ein Ehrenamt zu engagieren oder um einfach mehr Zeit für Familie oder Hobby zu haben.

Vier-Tage-Woche in Verden umfasst 35 Stunden

Bei dem getesteten Arbeitszeitmodell der Vier-Tage-Woche wird im Vergleich zur Fünf-Tage-Woche nicht weniger gearbeitet, sondern die Arbeitszeit auf vier Tage verteilt. „Am Ende der Woche stehen 35 Stunden auf der Uhr. Allerdings ergibt sich durch die Vier-Tage-Woche ein freier Tag, der komplett für Freizeitaktivitäten wie Sport oder ein verlängertes Wochenende genutzt werden kann“, erläutert Uwe Gerking, Human Resources Manager bei der Vemag. Das Unternehmen erhofft sich eine Win-win-Situation. Auf der einen Seite könnten durch die Vier-Tage-Woche die Arbeitsabläufe produktiver werden und auf der anderen Seite verspricht sich Vemag, die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu steigern.

Uwe Gerking und Annette Loch sehen in der Flexibilisierung der Arbeitszeit ein wesentliches Element, um die Arbeitsplätze an die Veränderungen in unserer Gesellschaft anzupassen und um das Familien- und Berufsleben besser miteinander vereinbaren zu können. „Auch könnte das Modell ein konkreter Wettbewerbsvorteil sein“, ergänzt Annette Loch. Das Unternehmen möchte sich weiter als ein interessanter und sicherer Arbeitgeber oder Ausbildungsbetrieb in der Region aufstellen, um auch in Zukunft weiter wachsen zu können und den Standort an der Weserstraße zu sichern. Die Erprobung der Vier-Tage-Woche soll nun zeigen, ob das neue Modell in einem Produktionsbetrieb an seine Grenzen stößt und ob die Mitarbeiter des Maschinenbauunternehmens das Arbeitszeitmodell annehmen oder ob überhaupt ein Bedarf besteht. Die Rückmeldungen der Mitarbeiter seien bis jetzt sehr positiv.