Moderner Kreuzweg mit „Jesus Art“

Verden - Christlich engagierte Jugendliche aus der katholischen Jugend St. Josef, der evangelischen Jugend im Kirchenkreis Verden, der Jugend der Zionsgemeinde der Selk und der Jugend der Landeskirchlichen Gemeinschaft begaben sich am Freitag auf die Spuren Jesu.

Bei einem ökumenischen Kreuzweg gingen sie durch die Innenstadt. Bereits seit 57 Jahren, davon seit 43 Jahren ökumenisch, gibt es dieses Angebot an junge Menschen, sich während der Passionszeit mit dem Leiden und der Erlösung Jesu auseinanderzusetzen. Dabei gibt es immer den Bezug zu den Problemen der Gegenwart. Der Jugendkreuzweg will mit den Teilnehmern und ihren Fragen zu den „Kreuzen dieser Welt“ unterwegs sein.

Bekannte Bibelbilder modern dargestellt

An sieben Stationen in der Innenstadt machte die Prozession halt. Es wurden Bilder gezeigt, Bibeltexte gelesen und Lieder gesungen. Der Jugendkreuzweg stand in diesem Jahr unter dem Motto „Jesus Art“. Die Bilder zu den Stationen in Stencil Art stammen vom Osnabrücker Künstler und Sozialarbeiter Mika Springwald. Die Straßenkunst Stencil Art arbeitet mit Schablonen, mit deren Hilfe die Motive auf den Untergrund gesprüht werden. Diese Kunstform vermittelt Botschaften direkt, ungeschminkt und spricht besonders junge Menschen an.

+ Mehrere Jugendliche tragen das kunstvoll gestaltete Holzkreuz durch die Stadt. © Haubrock

An der ersten Station im Innenhof des Doms stand das Bild „Jesus wird zum Tode verurteilt“. Es zeigt einen Jungen, der mit gesenktem Kopf hinter einer Polizeiabsperrung steht. Die rund 30 Teilnehmer gingen den Fragen nach: Warum steht er da? Warum wurde er ausgegrenzt?

Auch der Diakon wirkt mit

Dann setzte sich der Zug in Bewegung, angeführt von einigen Jugendlichen, die das kunstvoll gestaltete Holzkreuz trugen. Vor dem Podest auf dem Rathausplatz gab es eine kurze Performance von Diakon Christian Wietfeldt. Sein Beitrag war an das Bild „Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern“ angelehnt. Im gelben Schutzanzug, ausgerüstet mit Atemschutzmaske und Handschuhen vermittelte er die Botschaft: „Es gibt Menschen, die sich in Gefahr bringen, um anderen zu helfen. Dieser Mensch im gelben Anzug ist ein Held.“

Ein weiteres Bild unter der Überschrift „Jesus begegnet den weinenden Frauen“, zeigt ein einsames Mädchen von hinten. Es lebt mit seiner Mutter in einem Frauenhaus. Der Teddy, der neben ihr auf dem Boden liegt, hat eine starke Signalwirkung.

Flüchtlingsthema prominent präsentiert

Auch das Flüchtlingsthema wird aufgegriffen. An der vorletzten Station „Jesus wird ans Kreuz geschlagen“, wird eine Frau mit ihren kleinen Kindern gezeigt. Sie steht hinter einer unüberwindlichen Absperrung aus Natodraht. „Jesus stirbt am Kreuz“ ist die letzte Station. Gezeigt wird ein Flüchtling. Er trägt eine orange Schwimmweste. Er treibt tot im Meer.

Auf dem Kreuzweg können Jugendliche sich nicht nur mit ihrem Glauben auseinandersetzen, sie sollten auch erkennen, dass die Kreuzwegsituationen in der Welt nicht so bleiben müssen, sondern sich verändern lassen.

