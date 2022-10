Landkreis Verden: Leben retten per App

Von: Markus Wienken

Schnelle Hilfe per App: Wer als „Mobiler Retter“ unterwegs ist, wird über Handy angefunkt. © Markus Wienken

Der Landkreis Verden denkt über die Aktivierung der „Mobile Retter“-App nach. Bei einem Notruf schickt diese App ehrenamtliche Ersthelfer im Umkreis zum Ort des Geschehens.

Landkreis – Schnell soll, schnell muss es im Notfall ablaufen, aber es soll kein Schnellschuss werden: Wenn Menschen in Not, in Lebensgefahr schweben, kann der „Mobile Retter“, per App auf seinem Handy alarmiert, eher als ein Arzt zur Stelle sein. Das System arbeitet durchaus erfolgreich. Auch der Landkreis Verden denkt darüber nach. „Doch was sich gut anhört, muss gut vorbereitet sein“, war sich der Ausschuss für Brandschutz- und Ordnungsangelegenheiten einig. Und: „Nicht jeder Mensch ist einer solchen Situation gewachsen“, weiß Silke Hinze. Die Leiterin des Rettungsdienst Rotenburg schilderte dem Ausschuss ihre Erfahrungen. Im Nachbarkreis ist die App bereits im Einsatz.

Kein Schnellschuss, das hieß für Silke Hinze sich vorab einer Vielzahl von Fragen zu stellen. „Die Mühe sollten sie sich ebenfalls machen“, so die Referentin im Ausschuss. „Neben den Kosten war vor allem zu klären, wer als Ersthelfer überhaupt zur Verfügung steht“, so die Referentin. Also machte sich die Leiterin des Rettungsdienstes, das war im Jahr 2018, auf den Weg, besuchte Städte, in denen Ersthelfer bereits arbeiten. Und stieß dabei auf völlig unterschiedliche Ansätze. „Die einen legen die Hürden niedrig, führen bis zu 1000 Ersthelfer in ihren Listen, die anderen fordern eine gewisse medizinische Vorbildung, da sind es deutlich weniger“, sagt Hinze.

Der finanzielle Rahmen für das Programm war klar gesteckt. 60 000 Euro im ersten, nachfolgend jeweils 50 000 Euro in den beiden Jahren danach wollte sich der Landkreis Rotenburg das Programm kosten lassen, stellte das Geld im Haushalt in Aussicht. Zudem konnte Hinze eine Förderung, insgesamt 75 000 Euro einwerben, unter anderem über die Gesundheitsregionen in Niedersachsen.

Es stockte allerdings zunächst mit den Bewerbungen der notwendigen freiwilligen Helferinnen und Helfern, die sich die App auf das Handy laden und im Notfall zum Einsatzort fahren. Lagen die – medizinischen – Hürden zu hoch? „Durchaus möglich“, so Hinze. Sie warnte aber mehrfach davor, Menschen in einen Einsatz zu schicken, die auf solche Situationen nicht vorbereitet seien. „Das wollten wir nicht.“ So hatte der Landkreis Rotenburg zunächst vorwiegend medizinisches Personal im Blick, und um deren Mitarbeit geworben. „Die Feuerwehr blieb außen vor, weil deren Aktive bereits durch Einsätze stark gefordert sind“, schilderte die Referentin.

Infos im Ausschuss: Silke Hinze, Leiterin Rettungsdienst im Landkreis Rotenburg, schilderte ihre Erfahrungen mit der Retter-App. © Markus Wienken

Bedingt durch Corona, den absoluten Stillstand der Planungen und damit deutlich verzögert ging das Programm „Mobile Retter“ im Sommer 2022 mit zunächst 57 Aktiven im Landkreis Rotenburg an den Start. Silke Hinze sah weiteren Bedarf und wurde fündig. Auch deshalb, weil die Freiwillige Feuerwehr sich bei ihr meldete und Einsatzbereitschaft signalisierte. Mit einem, wie sie fand, nachfolgend überragenden Ergebnis: „Stand heute sind im Landkreis Rotenburg 137 mobile Retter unterwegs, ein Großteil aus der Feuerwehr.“ Darauf lasse sich aufbauen, so die Leiterin des Rettungsdienstes.

Das System „Mobile Retter“ und seine Leistungsfähigkeit steht und fällt mit dem begleitenden Netzwerk. Auch das müsse, so die Referentin, gepflegt werden. Gefragt sind weiterhin Angehörige von Hilfsorganisationen, Ärzte, Rettungsdienstmitarbeiter, Feuerwehrleute, Gesundheits- und Krankenpfleger, DLRG, THW, Sanitätsdienst oder Einsatzersthelfer.

Seit Sommer ist die Mobile-Retter-App in und um Rotenburg aktiviert. „31 Alarmierungen sind seit dem aufgelaufen, neunmal waren Retter im Einsatz“, berichtet Silke Hinz. Ob mit Erfolg ist nicht bekannt. Was aus den jeweiligen Patienten wird, bleibt anonym. „Wichtig ist für uns allerdings, dass wir in Kontakt mit dem mobilen Retter bleiben. Auch um die Nachsorge, um das, was im Einzelfall erlebt wird, müssen wir uns kümmern“, betont Hinze. „Damit dürfen wir die Menschen nicht allein lassen.“

Im Ausschuss für Brandschutz und Ordnungsangelegenheiten stießen die Ausführungen der Leiterin des Rettungsdienstes durchweg in allen Fraktionen auf großes Interesse. Angeschoben durch eine Initiative von Hella Bachmann (CDU) und Dörte Liebetruth (SPD) soll nun in den kommenden Wochen die weitere Vorgehensweise abgestimmt werden. Am notwendigen Geld und der Finanzierung, auch da war sich das Gremium einig, werde es nicht scheitern. Allerdings müssten die Rahmenbedingungen stimmen und dazu gehöre auch eine sorgfältige Vorbereitung des Projektes.

Wie funktioniert das System Mobile Retter? Geht ein Notruf mit der Meldung „Herz-Kreislauf-Stillstand“ in der Rettungsleitstelle (112) ein, lösen die Disponenten neben dem Alarm für den Rettungsdienst ab sofort auch eine Alarmierung über die Mobile Retter-App aus. Das zugrunde liegende System ortet dann registrierte Ersthelfer im unmittelbaren Umkreis des Einsatzortes und sendet eine Anfrage auf ihr Smartphone. Nimmt der Mobile Retter den Einsatz an, bekommt er Details wie Ort, Wegbeschreibung und Art des Notfalls übermittelt.

Die Notfallpläne im Verdener Kreishaus sind so organisiert, dass der Rettungsdienst innerhalb von höchstens 15 Minuten nach dem Anruf auf 110 oder 112 beim hilfebedürftigen Menschen eintrifft.

Mit den „Mobilen Rettern“, so die Einschätzungen, reduziert sich die Zeit auf etwa fünf Minuten.