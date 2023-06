Retter-App-System scheitert in Verden an Personalnot

Von: Ronald Klee

Trotz Konkurrenz im Wahlkampf hatten sich Dörte Liebetruth und Hella Bachmann gemeinsam mit initiatorin Heike Cohrs für die Mobilen Retter eingesetzt. © Archiv Klee

Verden – Warum nicht auf den Retter aus der Nachbarschaft setzen, wenn es beim Herzstillstand um Minuten geht? Während das Rettungsdienstsystem jeden Ort im Landkreis innerhalb einer Viertelstunde erreichen soll, könnte die Hilfe mit einer App im Notfall entscheidend schneller gehen. Die Idee ist bestechend. Dennoch wiegen die Vorteile des Projekts „Mobile Retter“ nicht schwer genug im Landkreis Verden. Der Fachkräftemangel ist neben Aufwand und Kosten ein Grund, der die Kreisverwaltung zurückschrecken lässt.

Die „Mobilen Retter“ gibt es schon in einer Reihe von Landkreisen, auch ganz in der Nähe in Rotenburg, Nienburg und Diepholz. Die Idee einer App auf dem Smartphone, die die ausgebildeten Helfer in der Nähe anfunkt macht die schnelle Hilfe sehr plausibel. Wer kann, meldet kurz die Bereitschaft und macht sich auf den Weg.

Wenn das Netz der eingetragenen Helfer groß genug ist, kann Hilfe in Minuten zur Stelle sein. Das Prinzip hatte vor der Landtagswahl auch die beiden Bewerberinnen aus dem Wahlkreis so überzeugt, dass sie die Konkurrenzsituation hinten angestellt hatten. Dörte Liebetruth (SPD) und Hella Bachmann (CDU) hatten sich gemeinsam dafür eingesetzt, die „Mobilen Retter“ auch im Landkreis zu installieren.

Nach mehrfacher Beratung im Kreistagsausschuss und einer ausführlichen Stellungnahme der Verwaltung sieht es im Landkreis Verden allerdings eher danach aus, dass es mit der App-Lösung nichts wird. „Niemand kann etwas dagegen haben, dass mit einem besseren Rettungssystem Leben gerettet werden“, stellte Heiko Oetjen (SPD) in der Ausschusssitzung klar. Dennoch war er, wie die anderen Kreistagsabgeordneten im Gremium für Brandschutz und Ordnungsangelegenheiten geneigt, der Empfehlung der Ersten Kreisrätin Regina Tryta zu folgen und von der Einführung abzusehen.

Was die App für die Notfallrettung gewinnt, sei noch nicht gewiss, argumentiert die Verwaltung. Eine Untersuchung belege, dass der Nutzen nur schwer abzuschätzen sei. Zugleich aber würde ein Netz von zehn Ersthelfern pro Quadratkilometer als nötig angesehen, was für das Kreisgebiet 280 bis 7800 Ersthelfer erfordern würde. Die müssten gefunden, aus- und fortgebildet werden.

Das Ganze ist also aufwändig. Auch für die Verwaltung selbst, die ihre angestammten Aufgaben schon mit 80 unbesetzten Stellen erledigen muss. Die vorhandenen Mitarbeiter, die das bereits kompensieren müssen, seien deshalb eher nicht auf zusätzliche Aufgaben aus. Ein halbe Stelle, so die Einschätzung, würde wohl dauerhaft benötigt und müsste ersteinmal besetzt werden.

Die Ausbildung von 300 Ersthelfern beziffert die Verwaltung mit Kosten von 6000 bis 15 000 Euro, die Personalkosten mit zusätzlich 30 000 Euro. Unrealistisch ist das offenbar nicht, denn der Landkreis Rotenburg habe Sachkosten von 50 000 Euro einmalig und 25 000 in den Folgejahren für die „Mobilen Retter“ eingeplant. Für die Verhältnisse im Landkreis Verden erwartet die Verwaltung sogar eher 80 000 Euro einmalig und 50 000 in den folgenden Jahren.

„Ich habe einen sehr persönlichen Bezug zu dem Thema“, meldete sich der Kreistagsabgeordnete Günter Lühning (CDU) zu Wort. Ohne die schnelle Hilfe mit einem Defibrillator, so deutete er ein traumatisches Erlebnis an, würde sein jüngerer Sohn nicht mehr leben. Seinerzeit habe das dazu geführt, dass er sich für ein flächendeckendes Netz von Defibrillatoren eingesetzt habe, die auch von Laien bedient werden könnten. Dieses Netz sei jetzt mit 100 öffentlich zugänglichen Geräten im Landkreis geschaffen. Es verspreche die schnelle Hilfe ebenso wie die App. „Allerdings müssen die Standorte im Notfall bekannt sein, und die Geräte einsatzbereit“, meinte Lühning. Statt ein zusätzliches System zu ninstallieren, plädierte er, eher dafür das bestehnde zu optimieren. „Jemand muss sich um die Geräte kümmern und sie im Zweifel zum Einsatzort bringen.“

Auch Heiko Oetjen setzte sich für die Verbesserung der bestehenden Strukturen ein. Beeindruckend fand er, dass die Leitstellenmitarbeiter schon am Notruftelefon mit Anweisungen für Erste Hilfe verhelfen könnten. Mit dem Ausschussvorsitzenden Jens Richter (CDU) war er sich einig, dass die Verbesserung des Rettungssystems mit einer Abkehr von den „Mobilen Rettern“ nicht vom Tisch sein soll. In einer weiteren Sitzung soll der Fachausschuss es neu aufgreifen. kle

Mobile Retter in einer Handy-App zu organisieren, ist ein bestechende Idee, die in Verden aber wohl nicht zum Einsatz kommen wird. © Privat