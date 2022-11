Mobbing am Verdener Campus: „Soll sie doch die Schule wechseln“

+ © Kracke Immer auf ein Spießrutenlaufen gefasst: Jette* (vorn) auf ihrem Nachhauseweg nach dem Unterricht im Verdener Campus. © Kracke

Die Mutter einer gemobbten Schülerin reagiert bestürzt. Polizei leitet Ermittlungen ein.

Verden – Sie sei beleidigt worden, sagt Jette*. Sie nehme Drogen, sie ritze, sie stinke. All das haben sie ihr an den Kopf geschleudert. Vor einiger Zeit wurde sie sogar vor den Bus gestoßen, sagt sie. Ausgegrenzt und attackiert worden sei sie. Alles Ereignisse am Verdener Campus. „Es wurde immer schlimmer. Ein Dauer-Mobbing“, sagt ihre Mutter Sonja*. Und irgendwann war das Fass zum Überlaufen gebracht. „Wie lange soll ich denn noch warten? Was muss noch alles passieren?“ Fünf Mitschülerinnen ihrer Tochter hat sie im Verdacht. Mit allen Unterlagen zur Schulleitung. „Mir wurde gesagt, sie soll doch die Schule wechseln. Ich war bestürzt.“ Jetzt hat sie Anzeige bei der Polizei erstattet. Und damit ist der Stein ins Rollen gekommen.

Helge Cassens von der Inspektion Verden bestätigt den Eingang. „Wir nehmen das ernst“, sagt er. Zu dem konkreten Fall könne er aus Datenschutz-Gründen keine Angaben machen, aber „die Ermittlungen laufen“. Die Angelegenheit werde vom Jugendkommissariat behandelt. Die beschuldigten Jugendlichen würden ermittelt, sie würden befragt, abschließend werde entschieden, ob der Fall an die Staatsanwaltschaft gehe, ob er eventuell sogar vor dem Jugendrichter lande.

Das Problem: Mobbing sei kein Straftatbestand. Beleidigung sehr wohl, üble Nachrede auch, Verleumdung ebenfalls, Bedrohung und Körperverletzung sowieso, aber eben nicht Mobbing. Da müsse erst mal sondiert werden. „Mobbing ist ein inflationär genutzter Begriff.“ Lande der Fall dann wirklich vor dem Kadi, werde allenfalls das Jugendstrafrecht angewandt, und das sehe, anders als bei Erwachsenen, nicht vorrangig eine Bestrafung vor, es sei als erzieherische Maßnahme ausgelegt.

Unklar, ob diese Fälle zunehmen. „Eine echte Tendenz ist nicht auszumachen. Ich habe den Eindruck, je mehr wir sensibilisieren, desto häufiger werden Straftaten angezeigt. Wahrscheinlich verringern wir aber im gleichen Maße nur die Dunkelziffer“, so Cassens. „Die Sensibilität ist viel höher als in früheren Zeiten.“

Auch Campus-Schulleiter Christian Piechot bestätigt den Vorfall, gibt ihn aber etwas anders als die Mutter wieder. „Er hat Turbulenzen ausgelöst. Wir haben schon beim ersten Gespräch den Einsatz des Schulpsychologen empfohlen.“ Der Fall sei damit aber nicht abgeschlossen, im Gegenteil, er beginne erst. „Er wird uns länger beschäftigen.“ Ein ganzes Team stehe dafür am Campus zur Verfügung. Zwei Schulsozialbearbeiter, zwei Beratungslehrkräfte, die sich mit ihrer speziellen Ausbildung der jungen Leute annehmen.

Zunächst seien grundsätzliche Dinge zu klären. Wo liegt das Problem? Bei der Mutter? Der Tochter? Dem schulischen Umfeld? Geht es nur um leichten „Zicken-Terror“, der schnell vergessen ist, aber Menschen dennoch weh tut? Geht es um einen schwerwiegenderen Fall? Das könne, so Piechot, bis zum Täter-Opfer-Konflikt reichen, bis zur körperlichen Gewalt. Ja, es gehe zuweilen bis zur Gewalt. „Bei 1 000 jungen Leuten im Alter von 10 bis 18 Jahren kann immer auch Gewalt im Spiel sein. Man muss feststellen, die Kinder hier bei uns sind unterschiedlich vorgebildet beim Thema Gewalt.“ Beim Aufarbeiten der jeweiligen Konflikte habe er Einblicke in höchst unterschiedliche soziale Verhältnisse erhalten, und gelegentlich, da könne er die Zustände nur als erschütternd bezeichnen.

Klare Regeln habe er aufgestellt. „Wer Gewalt ausübt, geht“, laute eine davon. Nicht dauerhaft, aber je nach Intensität mehrere Tage, manchmal mehrere Wochen. Selten seien diese Fälle nicht. „Sie kommen häufiger vor“, sagt der Schulleiter, „mehrfach pro Monat“. Ein kompletter Schulausschluss indes sei selten, komme aber vor. „Vielleicht einmal pro Jahr.“

Andererseits weiß auch Piechot, eine Sanktionierung sei leicht auszusprechen, aber sie sei eben nicht das Ziel. „Schwieriger ist es, den Konflikt zu beheben.“ Auch noch so zu beheben, dass anschließend niemand das Gesicht verliere. „No-blame-approach“ heiße das Verfahren, auf das Lehrkräfte spezialisiert seien. Und noch wichtiger sei die Vorbeuge. Ein ganzes Bündel stehe ihm und den beteiligten Kräften zur Verfügung. Die Mobbing-Prävention generell ab Klasse 5 gehöre genauso dazu wie Programme, die auf klangvolle Namen wie „Startklar-Paket“ oder „Schattenspringer“ getauft sind, und auch die Jahrgangsfahrten spielten eine Rolle. „Die jungen Leute lernen, miteinander umzugehen und eventuelle Konflikte zu lösen.“ Wichtig sei vor allem, dass sich betroffene Kinder überhaupt an jemanden wendeten.

Alles ein Themenfeld, das sich zuletzt verstärkt habe. „Das ist einer der größten Schäden aus Corona-Zeiten.“ Sehr lange gingen die jungen Leute nicht in die Schule, sie blieben in ihren sozialen Zirkeln. „Das Korrektiv, das Schule bietet, ist weggefallen.“ Da gebe es eine Menge aufzuholen.

*Name geändert, der richtige Name ist der Redaktion bekannt.