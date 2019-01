Spuren im Netz

DIE MITTWOCH-KOLUMNE

Ja, es ist schon wieder ein Monat her. Das mit den Weihnachtsgeschenken. Gut, manches Geschenk hat längst seinen Geist aufgegeben oder liegt nutzlos in der Ecke. So wie die Gurkenschneidemaschine oder der personalisierte Grillkoffer. Beides haben wir uns sowieso nicht gewünscht.