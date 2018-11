Es ist mittlerweile ein Full-Time-Job geworden

Hella Riemann präsentiert Advent-Ausstellung

verden - Bei den Worten Floristik Ambiente schlagen bei zahlreichen Fans von ausgefallenen Seidenblumengestecken die Herzen höher. Folglich haben viele Interessenten die Termine am kommenden Wochenende bei Hella Riemann bereits dick im Terminkalnder angestrichen. Zur Advent-Ausstellung lädt die Seidenblumen-Expertin am Sonnabend, 10. November, von 9.30 bis 16 Uhr, und am Sonntag, 11. November, von 11 bis 16 Uhr, in ihre Haus in Dauelsen, Störtebekerstraße 23, ein.