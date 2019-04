Türkisches Kinderfest am 28. April erstmals im Begegnungszentrum St. Nikolai

Verden – Traditionell lädt die Türkisch Islamische Gemeinde zu Verden (DITIB) Ende April alle Kinder der Stadt zum großen internationalen Kinderfest ein. Zum ersten Mal findet das Fest nicht in den Räumen der DITIB in der Grünen Straße, sondern im Gemeinde- und Begegnungszentrum St. Nikolai, Plattenberg 20, statt.

Die vorrangige Bedeutung des Festes, Integration und Verständnis für andere Kulturen bereits im Kindesalter zu fördern, solle durch diese Öffnung nach außen noch mehr betont werden, sagen die Veranstalter. Am Sonntag, 28. April, ab 14 Uhr, sind alle Kinder und Erwachsene der Stadt eingeladen, miteinander in St. Nikolai zu feiern.

Circa 60 Kinder werden an diesem Tag etwas aufführen. Auf dem Programm stehen Gedichte, Tanzvorführungen und Lieder. An dem reichhaltigen Buffet können sich alle Gäste stärken.

„23 Nisan“ (23. April) ist in der Türkei ein offizieller Feiertag für Kinder. Das Fest geht auf den Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk zurück. Unter dem Motto „Unsere Kinder sind unsere Zukunft“ widmete er den 23. April, der Tag, an dem sich das erste türkische Parlament konstituierte, den Kindern.

„Das Fest ist auch für uns Neuland und eine große Chance, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir sind eins von vier Zentren der Gemeinwesenarbeit in Verden. Wir möchte die Demokratie stärken und erreichen, dass die Menschen sich treffen anstatt gegeneinander zu hetzen“, so der Gemeindepastor von St. Nikolai, Holger Hermann. Das Fest sei ein deutlicher Schritt, der zeige, dass sich St. Nikolai zu einem Begegnungszentrum entwickelt. Gerade in der heutigen Zeit, in der immer wieder Anschläge radikaler Christen oder Muslime die Welt erschüttern, sei die Verständigung zwischen den Religionen unverzichtbar.

„Für mich ist es egal, welche Religion die Menschen haben, jeder soll frei entscheiden, welcher er angehören möchte. Auch unser Gemeindezentrum steht für alle offen“, betont der zweite Vorsitzende der Türkisch Islamische Gemeinde zu Verden, Adil Akay. Das unterstreicht auch die zweite Vorsitzende des türkischen Elternverbundes, Raziye Ünlü. Ziel des türkischen Elternverbundes sei, den Kindern eine gute schulische und berufliche Bildung zu ermöglichen.

