Gymnasium am Wall Verden: Abiturienten mit Schlüsseln für viele Türen ausgestattet

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Die Abiturienten des Jahrgangs 2023 am Gymnasium am Wall verabschiedeten sich von der Schulzeit. © Haubrock-Kriedel

Das Gymnasium am Wall in Verden entlässt 77 Abiturienten aus der Schulzeit. Zwei von ihnen haben die Traumnote 1,0 erhalten.

Verden – „Gawacetamol – Die Schmerzen haben ein Ende“ – so lautet das Motto der Abiturienten des Gymnasiums am Wall in diesem Jahr. Für 77 Schülerinnen und Schüler endete gestern die Schulzeit. Sie erhielten im Dom im Rahmen einer schönen Entlassungsfeier ihre Zeugnisse. „Ihr könnt stolz auf eure Leistung sein“, sagte Schulleiter Heiko Zill zu seinem ersten Abiturjahrgang am GaW. Der Durchschnitt der Zeugnisnoten beträgt 2,53. 24,4 Prozent der Abiturienten haben eine Eins vor dem Komma. Fynn Fetter und Finn Luka Troschka erreichten sogar die Traumnote 1,0.

Bevor es an die Vergabe der Zeugnisse ging, gab es eine Reihe von Grußworten. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Bigband des GaW. Alle Redner wünschten den Abiturienten, dass sie nach der Schule ihren eigenen Weg finden. Dompastor Lueder Möring sagte, dass es auch von der Herzensbildung und dem Charakter abhängt, wie die jungen Menschen in Zukunft wahrgenommen werden. Er betonte, dass die Geisteswissenschaften von erheblichem Gewicht seien. „Sie gehören dringlich zur Bildung. Wie sonst sollte man ethische Entscheidungen treffen“, gab er zu bedenken. Er appellierte an die Abiturienten, selbstständig zu denken und sich das Denken nicht abnehmen zu lassen.

Landrat Peter Bohlmann sagte, die Tatsache, dass von 140 eingeschulten Fünftklässlern nur 77 übrig geblieben seien zeige, dass das Abitur kein Spaziergang sei. „Es gibt nicht den einzigen richtigen Weg im Leben, auch in der Niederlage steckt die Chance, neue Wege zu betreten“, so der Landrat.

„Zukunft besteht aus Chancen und Risiken“, sagte auch Bürgermeister Lutz Brockmann. In der Berufswelt seien die Chancen gerade gigantisch. Allerdings mache Geld allein nicht glücklich.

„Glück entsteht zwischen Menschen, denen man vertraut“, weiß Brockmann. Als ein Risiko nannte er, dass die Menschen in der heutigen Zeit leichter zu manipulieren seien. „Sie kommen aus einer hellen Schule, sie haben gelernt zu denken“, zeigte sich der Bürgermeister zuversichtlich.

Schulleiter Heiko Zill sagte, er sei stolz, erlebt zu haben, wie sich seine Schüler zu neugierigen und selbstständigen Menschen entwickelt haben. „Ihr seid vom Co-Piloten zum Kapitän aufgestiegen“, sagte Jahrgangstutor Alessandro Aledo. Er erinnerte daran, dass sich manche Probleme nur lösen lassen, indem man zurückschaut. „Man kann keine Punkte verbinden, indem man vorwärts schaut.“ „Bleiben sie neugierig, lernbegierig, bleiben sie sie selbst. Lassen sie ihre Träume Wirklichkeit werden, zeigen sie der Welt, was in ihnen steckt“, entließ Zill seine Abiturienten.

„Wenn sie die Schule vermissen, werden sie einfach Lehrer“, gab der schulfachliche Dezernent Stefan Weinreich gleich einen Tipp für die Berufswahl. „Sie haben jetzt Schlüssel für viele Türen. Welche sie öffnen, liegt an ihnen“, sagte er.

Silas Banneitz, Justus Meyer und Finn Luka Troschka, erinnerten als Vertreter des Jahrgangs an die gemeinsame Schulzeit. Ihr Dank ging an die Schulleitung für konstruktive Gespräche und an die Eltern für die Unterstützung. „Wir wünschen nun jedem das Allerbeste und hoffen, dass jeder einen Beruf findet, in dem er glücklich ist“, schlossen die drei.