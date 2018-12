„Mit Online-Vorführungen schon einen Schritt weiter“

verden - Die CeBiT in Hannover war über Jahrzehnte ein fester Termin im Kalender zahlreicher Firmen. Das Verdener IT-Unternehmen adata software GmbH war regelmäßig dort vertreten. Über das Aus der Messe, mögliche Alternativen, den digitalen Fortschritt in Deutschland und was diesem im Wege steht, sprach unsere Zeitung mit adata-Geschäftsführer Olaf Wiese. Die Fragen stellte unser Redakteur Markus Wienken.

Herr Wiese, die CeBiT in Hannover ist Geschichte. adata war seit 1986 immer dabei. Ist die Entscheidung, die Messe zu streichen, ein Verlust für ihre Branche?

Olaf Wiese: Seit 1986 waren wir regelmäßig als Aussteller auf der CeBiT, die aus der Hannover Messe hervorgegangen ist, vertreten. Für die adata Software GmbH war es eine gute Image-Plattform, wo wir unsere Neuheiten ausstellen konnten. Über die gesamten Jahre haben wir über die Verdener Aller-Zeitung CeBiT-Karten verlost. Jedes Jahr gab es einen Ansturm auf die Karten. adata hat für die Schulen wie Gymnasium am Wall, Domgymnasium und auch die BBS in Verden die Freikarten zur Verfügung gestellt. So konnten die Schüler in den jeweiligen Informatikklassen sich über die Neuheiten informieren. Aus unserer Sicht ist es allerdings kein Verlust, weil wir uns schon lange auf kleinere Fachmessen konzentriert haben. Hier steht dann nicht das allgemeine Publikum im Vordergrund, sondern es handelt sich für adata um die Personalfachmessen in Hamburg, Köln und Stuttgart. Hier wird ausschließlich das Fachpublikum angesprochen.

Haben die Verantwortlichen in Hannover die Zeichen der Zeit zu spät erkannt oder sind entsprechende Veranstaltungen einfach nicht mehr zeitgemäß?

Wiese: Alles hat seine Zeit. Bis 1985 waren die IT-Spezialisten auf der Hannover Messe, daraus wurde die CeBiT 1986 ausgegliedert. Die CeBiT war über viele Jahrzehnte die größte Computermesse der Welt, und es war jedem Unternehmen wichtig, in Hannover seine Neuheiten zu zeigen. Durch diesen enormen Erfolg und Zulauf wurde die CeBiT gesplittet und auf anderen Kontinenten weitere CeBiT-Messen in Asien, Australien und den USA veranstaltet. Somit verringerte sich das ausländische Publikum. Dann wurden die Inhalte gesplittet, daraus wurde eine Messe für Spiele. Die IFA hatte sich gegen die CeBit durchgesetzt, in dem in Berlin die neuen Technologien in der Unterhaltungselektronik gezeigt wurden. Zudem kamen seit dem Jahr 2000 das Internet und die vielen Portale hinzu, wo man die IT-Leistungen gut vergleichen konnte. Jetzt musste man nicht mehr zur Messe gehen, um Neuheiten zu sehen. Im Internet war man immer aktueller auf den jeweiligen Stand der Technik. Ab 2005 entstanden kleine Fachmessen für die Fachanwender, hier war man unter sich und hatte qualifiziertes Publikum. Damit war ein weiterer Schwund an Gästen zu erkennen. Auch sank die Bereitschaft, einen Tag auf eine Messe zu gehen. Diese Zeit ersparte man sich, suchte im Internet nach verschiedenen Anbietern und ließ diese in das Unternehmen kommen. Heute gehen wir noch einen Schritt weiter, mit Online-Vorführungen. Das spart noch mehr Zeit und Reisen fallen auch weg. Diese gesamten neuen Techniken waren der CeBiT fremd und diese Trends wurden auch nicht aufgenommen. Daraus eine Event-Messe – wie im Juni 2018 passiert – zu gestalten mit einem Riesenrad, Konzert-Auftritten und Würstchenständen war ein Spagat, der einfach nicht passte.

Sie bieten selbst Schulungen an, sind auf bestimmte Bereiche spezialisiert. Ist das der für Sie erfolgreiche Weg?

Wiese: Als IT-Unternehmen, muss man sich den neuen Trends stellen und diese nicht hinterfragen. Hier empfiehlt sich ein Mix aus unterschiedlichen Vorgehensweisen für die Unternehmen. Dazu gehören die Gestaltung einer Homepage, die dem Interessenten ermöglicht, festzustellen, welche Produkte dort angeboten werden. Oder das Ausstellen auf kleinen Fachmessen, wie wir es als adata Software dieses Jahr auf der Personalmesse in Hamburg, Köln und Stuttgart gemacht haben. Im April 2018 haben wir an einer virtuellen Messe teilgenommen. Das war für adata das erste Mal, einen virtuellen Messestand zu gestalten. Wie bei einem echten Stand baut man im Internet eine Plattform mit Werbung und Filmen auf und erhält in einem offenen Forum die Chance, etwas vor virtuellen Teilnehmern zu präsentieren. Das war spannend und eine super Erfahrung. Schulungen bieten wir als Einzeltermine vor Ort an oder in Gruppenschulungen in bestimmten Hotels. Es gibt Webinare, die wir auch bewerben, wo auf der einen Seite Schulungen und auf der anderen Seite Produkt-Informationen gezeigt werden können.

Und wie läuft bei Ihnen ein Auftrag ab?

Wiese: Die kompletten Erst-Vorführungen werden seit zwei Jahren per Film versorgt. Hier hat adata von allen Produkten Filme erstellt, die dann vertont und besprochen worden sind. Die Kurzpräsentationen zum Vergleich mit anderen Anbietern werden zum großen Teil Online vorgenommen. Erst, wenn ein Interessent die Entscheidung treffen möchte, lädt der die letzten zwei Anbieter ein, um festzustellen, wer passt als Anbieter besser. Hier geht es dann weniger um das Produkt, sondern mehr darum, passt die Chemie zwischen beiden Häusern.

Was muss die deutsche Politik machen, damit Wirtschaft und Gesellschaft für die Zukunft digital gerüstet sind und nicht den Anschluss verlieren? Und: Was machen andere Länder besser?

Wiese: Im digitalen Markt hinken wir als Deutschland hinter her, viele Schwellenländer sind im digitalen Verbund weiter. Das liegt daran, dass private Anbieter bei uns bestimmte Netzbereiche nicht ausbauen wollen, weil die Kosten/Nutzenstruktur nicht ausreichend gedeckt ist. Wir reden alle über eine digitale Zukunft, von der wir sehr weit entfernt sind. In den USA und Russland können Bauern ihre Äcker digital bestellen, in Deutschland haben sie keinen Empfang eines Anbieters. Wir reden über die Zukunft eines 5-G-Standards, wir wissen genau, dass der 4-G - Standard nur teilweise ausgebaut ist. Das ist nur die politische Sicht. In Wahrheit gibt es noch nicht einmal Firmen, die diesen Ausbau vornehmen können.

Aber woran liegt es konkret?

Wiese: Bei uns ist der Fachkräfte-Mangel sehr ausgeprägt. Die handwerklichen und technischen Berufe sind nicht beliebt und daher müssen viele Elektriker-Meister ihre Unternehmen schließen oder arbeiten alleine ihre Aufträge ab. Zu dem gibt es in der Baubranche einen hohen Bedarf an Nachwuchskräften. Hier muss man einfach den Trend der vergangenen zehn Jahre in den BBS Verden verfolgen, dass die Klassenverbände immer kleiner werden oder es sind keine Auszubildenden mehr da. Deutschland hat einen hohen Bedarf an Fachkräften, der nicht gedeckt ist. Dieser Mangel zieht sich durch die kompletten Branchen und ist heute nicht nur ein einzelnes Phänomen. Aus diesem Grund haben wir fast eine Vollbeschäftigung in Deutschland. Darum ist es wichtig, dass wir aus anderen Ländern Fachkräfte erhalten, die dann diese Aufgaben vornehmen können. Bei einigen Unternehmen können Aufträge nicht bearbeitet werden, weil einfach keiner da ist, der die CNC-Maschinen bedient. In Süddeutschland ist die Vollbeschäftigung schon seit zwei bis drei Jahren akut, dort schließen komplette Hotels, nicht, weil keine Gäste dort sind, sondern keiner zum Bedienen eingestellt werden konnte. Dass dieser extreme Fachkräftemangel so die Wirtschaft bremsen kann, hatte sich vor drei Jahren auch noch keiner vorstellen können. Es gibt kaum eine Firma, die nicht auf der Suche ist.