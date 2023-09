Ehemalige Domgymnasiasten rüsten sich für 100. Geburtstag

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Die Bigband unter der Leitung von Michael Spöring begleitete den Frühschoppen musikalisch. © Haubrock-Kriedel

Der Verein ehemaliger Domgymnasiasten traf sich zur Generalversammlung. Joachim Scholvin bleibt Vorsitzender - auch im Jubiläumsjahr.

Verden – Der 1928 gegründete Verein ehemaliger Verdener Domgymnasiasten hatte am Wochenende zur Generalversammlung eingeladen, verbunden mit einem Treffen der Ehemaligen. Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung war die Wahl eines neuen Vorstands. Zu Beginn gab es einen Wermutstropfen. Carmen Witte, Enkelin des Vereinsgründers und seit 1998 hauptamtliche Kassenwartin, verkündete ihren Rücktritt. Mit Anna Leontina Zitz (Abiturjahrgang 2019) präsentierte sie aber gleich eine Nachfolgerin der jungen Generation.

Die Wahl ging schnell und einstimmig über die Bühne. Der erste Vorsitzende Joachim Scholvin und sein Stellvertreter Dieter Meyer wurden in ihren Ämtern bestätigt. Sie führen den Verein damit auch in den 100. Geburtstag in fünf Jahren. Neue Kassenwartin ist Anna Leontina Zitz. Schriftführerin bleibt Christina Nowak. Zu Beisitzern wurden schließlich Carmen Witte und Lars Brennecke gewählt.

Zum Auftakt des Treffens führte die Theater-AG der Schule zunächst eine Szene aus dem Stück „Schulgeschichten“ auf. Es gab Einblicke in die Gedanken eines Schülers des Domgymnasiums, der im Ersten Weltkrieg gefallen ist. Damit wurde der Bogen zu den Gedenktafeln in der Aula mit den Namen der im Ersten Weltkrieg gefallenen Lehrer und Schüler geschlagen. Zum Beginn der Generalversammlung wurden an den Tafeln Kränze niedergelegt.

Schulleiterin Dr. Dorothea Blume hob anschließend die Bedeutung des Vereins ehemaliger Verdener Domgymnasiasten für die Schule hervor. „Sie sind ein Teil der Schulgeschichte und haben eine wichtige Funktion für unsere Schule“, sagte Blume. Der Verein würde an vielen Stellen die Gemeinschaft organisieren, zum Beispiel die ehemaligen Abiturienten bei ihren Treffen mit einem Sektempfang willkommen heißen. Dafür sei sie sehr dankbar.

Der erste Vorsitzende Joachim Scholvin und Kassenwartin Carmen Witte gaben dann einen Einblick in die Entwicklung und Aktivitäten des Vereins in den fünf Jahren seit der letzten Generalversammlung. Berichten konnten sie von einer erfreulichen Mitgliederentwicklung. Der Verein konnte 340 neue Mitglieder gewinnen, 174 aus den aktuellen Abiturjahrgängen und 166 aus anderen Jahrgängen, die zum großen Teil bei den Abiturtreffen gewonnen werden konnten.

Die Vorstandsmitglieder gaben zudem einen Überblick über die Ausgaben der letzten fünf Jahre. So richtet der Verein nicht nur die aktuellen und ehemaligen Abiturienten-Empfänge aus, es gibt auch einen Zuschuss für die Abibücher. Die Vereinsmitglieder bekommen jährlich einen Jahresrückblick, in dem sie über die Entwicklung des Domgymnasiums auf dem Laufenden gehalten werden.

Einen Zuschuss gab es auch für den 2019 gedrehten Imagefilm. Eine weitere großen Förderung gab es für die historische Bibliothek, die demnächst in einen vollklimatisierten und lichtgeschützten Raum in den Neubau umzieht. Ebenfalls ein großer Posten auf der Ausgabenseite ist die Anschaffung von Tanzspiegeln, die für den Sportunterricht und von der Tanz-AG genutzt werden. Eine Wettersonde für die Physik-AG, ein Demobrett, Pokale und Schachuhren für die Schach-AG und Chorhemden für die Nightingales sind weitere Beispiele für das Engagement des Vereins.

Auch die Veranstaltungs-AG konnte sich über einen satten Zuschuss freuen. Vom Ruderverein konnte günstig ein Bootstrailer übernommen werden. Demnächst ist noch die Installation eines weiteren Wasserspenders im Schulgebäude geplant.

Die Vereinsmitglieder waren anschließend zu einem Umtrunk im Schulgarten und einer Schulführung eingeladen. Nachmittags gab es die Gelegenheit zu einer Führung durch die Andreaskirche mit Dr. Wolfgang Jarecki, einer Panorama-Radtour mit Lars Glander oder zum Rudern auf der Aller mit Joachim Scholvin. ahk

Der neue Vorstand des Vereins ehemaliger Domgymnasiasten mit (v.l.) Joachim Scholvin, Lars Brennecke, Christina Nowak, Dieter Meyer, Carmen Witte, Anna Leontina Zitz. © AHK