Kunstspaziergang: Mit einem Lächeln durchs Verdener Fischerviertel

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Entspannter Ausklang des Spaziergangs am Domherrenhaus. © Haubrock-Kriedel

Ein Versuchsballon sollte der kulturelle Spaziergang durch das Fischerviertel sein, zu dem die ansässigen Künstler des neu gegründeten Netzwerks „Fischernetz Kultur“ eingeladen hatten. Von der Resonanz waren sie dann aber völlig überwältigt. Bei schönem Wetter nutzen viele Verdener die Gelegenheit, einen Blick in die Ateliers der Kunstschaffenden zu werfen. Anschließend trafen sich viele zu einem Getränk bei Jazzmusik im Innenhof des Domherrenhauses.

Verden – Rotraud Scholz gab in ihrem Haus in der Kirchstraße einen Einblick in den Herstellungsprozess ihrer Marionetten. „Bei mir war sehr viel los. Schon vor 16 Uhr standen, die Leute vor der Tür Schlange“, freut sie sich über das Interesse an ihrer Arbeit. Rotraud Scholz stellt aber nicht nur Marionetten mit viel Liebe zum Detail her, sondern zieht mit ihnen an verschiedene Orte, wo der Fotograf Uwe Jostingmeier die Figuren dann in Szene setzt. Die Marionetten stehen vor Kulissen in Hamburg und Berlin, eine weitere beeindruckende Bilderserie entstand im Moor. Auf diesen Bildern fing Jostingmeier passend zu den Gedichten von Pille Hillebrecht eine ganz besondere Stimmung ein.

Überall war viel los

Auch Fotograf Arne von Brill öffnete sein Haus für die Besucher. Allerdings musste man gar nicht eintreten, um einen Einblick in seine Arbeit zu bekommen. Schon durch das Fenster konnte man auf einer großen Leinwand eine Diaschau seiner Mallorca-Bilder betrachten. Drinnen gab es dann noch mehr Fotos zu entdecken.

Ein paar Schritte weiter im Garten zeigten die jungen Artisten vom Zirkus Allerlei ihr Können. Auch hier verweilten die Besucher gern.

In ihrem Haus am Bollwerk hat Hanne Schaufert ihre Kunstwerkstatt. Schon im Garten kann man ihre Figuren aus Ton bewundern. Drinnen zeigte sie ihren zahlreichen interessierten Gästen nicht nur ihre Werke, sondern erklärte auch, wie sie die aufwendigen Gipsformen für ihre Tonfiguren herstellt. „Ton ist ein unheimlich schönes Material, es macht mir viel Spaß, mit den Händen zu arbeiten. Ich bin immer wieder fasziniert, was daraus entsteht“, sagt die Künstlerin.

Am Ende gab es Getränke und Gespräche

In der Strukturstraße gab es die oft surreal wirkenden Fotocollagen von Katharina Leinweber und die vielschichtigen, aus Erinnerungen entstandenen Bilder von Christian Leinweber zu sehen. Auch das Künstlerpaar war positiv überrascht vom Besucherandrang. „Den Leuten gefällt es hier gut, sie laufen mit einem Lächeln im Gesicht herum“, freut sich Christian Leinweber über das Interesse. Einige seiner Bilder waren auch nebenan im Ackerbürgerhaus ausgestellt. Dort gab es zudem die Gelegenheit, sich über die Arbeit des Nabu zu informieren.

Auch das historische Museum Domherrenhaus beteiligte sich an der Aktion. Die Ausstellung Teufelspakt und Hexenwerk konnte bis 19 Uhr besucht werden. Im Innenhof gab es entspannende Musik vom Mojo Jazz Trio. Hier verweilten viele nach absolviertem Rundgang gern bei einem Getränk und Gesprächen. ahk

Hanne Schaufert erklärt, wie ihre Tonfiguren entstehen. © -