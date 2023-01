Tour mit Fahrlehrerin Sabine Deutsch durch das Nadelöhr am Verdener Holzmarkt

Der Übergang zwar markiert, haben Autos trotzdem Vorfahrt. Erst gucken, dann geht’s auf die Straße. © Wienken

Verden – Den Holzmarkt, die Zollstraße und das Drumherum als Verkehrsknotenpunkt zu bezeichnen, wäre vielleicht zu hochgegriffen. Doch zu bestimmten Tageszeiten, in den Morgen-, aber vor allem auch in den Mittagsstunden tummelt sich auf und neben der Kreuzung der Verkehr. Ein Mischmasch an Regeln. „Es gilt Tempo 30, manchmal sogar, weil offiziell noch Fußgängerzone, auch Schrittgeschwindigkeit“, so Fahrlehrerin Sabine Deutsch. Wie gemacht für eine Unterrichtsstunde.

Also auf der Lindhooper Straße, Tacho auf Tempo 50, mit dem Auto nach rechts abbiegen in die Zollstraße, runter auf Tempo 30. Gerade Strecke, eigentlich ging es gefühlt noch schneller, doch rechts liegt der Verbrauchermarkt. Aus der Zufahrt, nur schwer einsehbar, schießt ein Sportwagen über den Radweg auf die Fahrbahn der Zollstraße. Wäre fast schiefgegangen. Sabine Deutsch bleibt ihrem Credo, dem sie ja auch verpflichtet ist, treu: „Tempo 30 macht hier und in der Stadt schon Sinn.“

Der Sportwagen lange aus dem Sichtfeld, behält der Fahrschulwagen sein Tempo bei. Die Kreuzung, da wo sich die Zollstraße, die Ostertor- und die Marienstraße mit dem Holzmarkt treffen, hat ein neues Gesicht, viele neue Steine. Wo Fußgänger und Radfahrer die Passage kreuzen, hebt sich das Pflaster mit einem besonderen Farbton ab. Geändert haben sich die Regeln indes nicht. „Zwar sichtbar, hat es für den Verkehr aber keine eigentliche Bedeutung“, betont Sabine Deutsch. Dem Fahrschüler würde sie in den Block diktieren, dass er mit dem Auto auf der Zollstraße in Richtung Holzmarkt Vorfahrt hat, also fahren darf, weil die Radler und Fußgänger warten müssen, die über den Holzmarkt wollen. „Ich selbst würde es besser finden, wenn hier rechts vor links gelten würde“, wirft Sabine Deutsch ein. Das würde sie dem Fahrschüler so natürlich nicht sagen, schon allein deshalb, um ihn nicht zusätzlich zu verwirren. Denn: „Auf der Holzmarktkreuzung prasseln zahlreiche Eindrücke auf den Autofahrer ein“, weiß die Lehrerin.

Die Eindrücke müssen verarbeitet, entsprechend muss gehandelt werden – oder eben auch nicht. Denn, auch wenn der Autofahrer Vorfahrt hat, können ihm die anderen Verkehrsteilnehmer nicht egal sein. Fußgänger, beispielsweise, fühlen sich durch die farbige Pflasterung buchstäblich angezogen, drohen jederzeit, auch ohne zu gucken, auf die Fahrbahn zu gehen. Machen viele Erwachsene, aber insbesondere Kinder. So der Filius, der neben seinem Vater auf die Straße drängt, aber noch rechtzeitig am Bordstein abgefangen wird. „Typisch die Situation, also Fuß auf der Bremse“, erklärt Sabine Deutsch.

Denn es bleibt unberechenbar. Schon allein deshalb, weil die Radfahrer in dem Bereich mit noch höherem Tempo von rechts und links die Kreuzung queren, ohne Rücksicht auf Regeln. „Die Chance, einem Zusammenstoß rechtzeitig auszuweichen, ist schon bei Tempo 30 relativ gering“, so Deutsch. Kinder und Jugendliche der benachbarten Schulen sind in Gruppen unterwegs, in der Morgen- und Mittagstunde herrscht Hochbetrieb. Die (meisten) Autofahrer spielen mit, gehen auf die Bremse und lassen die Radler und Fußgänger durch. „Blickkontakt halten, anders funktioniert’s nicht, das läuft hier nur mit Rücksicht“, sagt Deutsch. „Trotzdem könnte auch mal kontrolliert werden, wer sich da wie verhält.“

Aber Tempo Schrittgeschwindigkeit zahlt sich nachfolgend für den Autofahrer, als er um die Kurve in Richtung Bahnhof fährt, aus. „Der Bus auf der Gegenfahrbahn und ein Auto passen zeitgleich nicht durch das Nadelöhr, und mit vollem Tempo 30 schon gar nicht“, weist die Fahrlehrerin den Schüler ein. Der hat aber aufgepasst. Dafür gibt’s einen netten Gruß vom Busfahrer.

Bleibt aber immer noch eine Situation, die der Beifahrer geklärt haben möchte: An der Marienstraße/Ecke Holzmarkt steht nach wie vor das Schild Fußgängerzone. Autos und Fußgänger dürfen demnach durch, Radfahrer müssten absteigen!?. Und wo ist und wo endet besagte Fußgängerzone? „Ich habe keine Ahnung“, gibt die Fahrlehrerin zu.

Von Markus Wienken

In der Kurve wird’s eng. Bus und Auto müssen sich im Nadelöhr rechtzeitig einigen. © -

Autos haben auf der Zollstraße/Holzmarkt zwar Vorfahrt, sollten aber Blickkontakt mit den Fahrradfahrern halten. © wienken

Wo bitte geht’s zur Fußgängerzone? Und: Müssen Radfahrer absteigen? © -