Bienen und Landwirte am Rapsfeld: Verdener Honig mit dem richtigen Timing

Von: Ronald Klee

Imker Blanke präsentierte seine emsigen Mitarbeiterinnen nach der Rückkehr aus dem Rapsfeld im Hintergrund. © Gaudig

Verden – Man schafft den Bienenstock zur Rapsblüte ans Feld und schon fließt der Honig und der Landwirt darf sich auf eine üppige Ernte freuen. So einfach kann das Geschäft für Imker sein. Sie müssen dazu allerdings ein paar Dinge beachten, vor allem kommt es auf das richtige Timing an. Wie die Zusammenarbeit der fleißigen Insekten mit den Landwirten am besten läuft, erfuhren die Teilnehmer eines Schulungsabends direkt am leuchtend blühenden Feldrand.

Es war die letzte Veranstaltung in der „Trilogie“ der Verdener Bienenfreunde „Rapsanbau - Pflanzenschutz – und gesicherte Erträge“. Das Angebot, das nicht zuletzt den Weg zu einem harmonischeren Miteinander von Hobby-Imkern und der Landwirtschaft bereiten soll, hatte sich mit einem geballten Wissen von Fachleuten an die beiden Gruppen gewandt, die immer wieder aufeinandertreffen.

Mit ihren Völkern liefern sie den Landwirten die Bestäuber für die Pflanzen, die sie anbauen. Den Honig, der dabei entsteht, wollen die Imker aber als Lebensmittel ohne Pestizid-Belastung.

Die Interessen scheinen nicht direkt vereinbar. Und so war es erklärte Absicht der Bienenfreunde, da wo moderne Agrarproduktion sich nicht mit der Haltung und Pflege der Bienenvölker verträgt, Wege zu eröffnen. Die Trilogie hatte mit Bienenspezialist Profesor Dr. Werner von der Ohe und Beratern der Landwirtschaftskammer Lösungsansätze für beide Seiten aufgezeigt, die auf großes Interesse gestoßen sind. An diesem letzten Abend erfuhren die Teilnehmer direkt bei den Stöcken am blühenden Feld, worauf es ankommt, wenn beide Seiten ihren Ertrag schaffen wollen.

Wenn alles gut läuft und die Bedingungen stimmen, können die Besitzer von Bienenvölkern mit einer enormen täglichen Gewichtszunahme ihres Stockes und damit auf einen ansehnlichen Ertrag nach dem Schleudern rechnen. Wenn der Raps so leuchtend gelb blüht, wie in diesen Tagen, meldet die Verdener Stockwaage 1466 über das Internet nach der Rückkehr der fleißigen Bienen am Abend schon mal ein Plus von 3,5 Kilogramm Gewicht. „Und das trotz relativ kalter Nächte und kühlen Morgentemperaturen“, berichtete der Vorsitzende der Bienenfreunde Heinrich Kersten.

Imker Cord-Hinrich Blanke berichtete, wie er mit seinen Bienenvölkern in Richtung Rapsfeld ausgerückt war. Als dann die gelben Blüten strahlten und die Temperaturen stimmten, seien die Pflanzen auch entsprechend intensiv von den Bienen beflogen worden. Was hier dem Imker reichlich Honigertrag verspricht, deutet als gute Bestäubungsleistung der Bienen auch für den Landwirt schon mal auf eine entsprechend gute Ernte hin. „Eine klassische übergreifende Winwin-Konstellation“, ist das Urteil von Heinrich Kersten.

Damit es wirklich ein solcher Gewinn wird, müsse der Imker aber einiges beachten. So solle der Bienenstock nicht direkt am Rapsfeld aufgestellt werden, sondern lieber etwa 50 Meter entfernt. „Der Schutz einer Hecke an der Zuwegung ist ein guter Ort zum Aufstellen des Volkes. Damit steht es dann auch bei eventuell notwendigen Pflanzenschutzmaßnahmen nicht im Wege“, war die Erklärung von Kersten. Die Landwirte würden die Pestizide ohnehin schon nach der Rückkehr der Bienen in ihren Stock am Abend ausbringen. Durch die Entfernung würden die Insekten aber noch zusätzlich geschützt.

Wie so oft spielt auch hier der richtige Zeitpunkt für die „Anwanderung“ eine Rolle, wie es Imker Kersten formuliert. Sollte der Raps noch nicht blühen, wenn die Bienenstöcke aufgestellt werden, suchen sich die Bienen andere Pollenlieferanten. Dann war der Imker mit seiner Aktion zu früh: das falsche Timing. „Die Bienen fliegen sich fokussiert auf Pflanzen ein“, sagte Kersten, und damit befassen sich die Insekten erstmal nur mit dem Schwarzdorn oder einer anderen gerade blühenden Pflanze, die sie vorfinden. Wenn dann der Raps die Blüten öffnet, kann es sein, dass die Bienen ihn ignorieren. „Die Bestäubungsleistung wird nicht genutzt: Verpasste Chancen für Landwirte und Imker“, kommentierte der Imker.

Wenn die Imker ihre Völker nicht richtig „führen“ und betreuen, so warnt Kersten, könnte sich aufgrund von Raumenge zudem noch ein Schwarmtrieb im Stock entwickeln, der die Harmonie im Volk nachhaltig stört. Auch Themen wie diese und handwerkliches Wissen zur Ableger- und Neuvolkbildung waren an dem Informationsabend Thema, erfahrene Imkern lieferten dazu Hinweise und Ratschläge. kle