Der Misthaufen vor dem Kreishaus

Und dann war es in die Welt gesetzt. Ein Landwirt aus der Gemeinde Kirchlinteln hat seinem Ärger Luft gemacht und am Sonnabend einen Misthaufen vor das Portal des Kreishauses in Verden gekippt. Davon entstand ein Foto, das in Windeseile seinen Weg durch die sozialen Medien ging. Später plagte den Landwirt das schlechte Gewissen. Er räumte den Misthaufen weg. Aber das Foto war nicht mehr rückgängig zu machen.

VON HEINRICH KRACKE

Verden – Für die Kreisverwaltung ist der Mist trotz des Reinigungs-Aktion des Landwirts nicht vom Tisch. „Wir werden die Angelegenheit am Montagmorgen prüfen“, kündigt Landrat Peter Bohlmann auf Nachfrage an. Das reiche bis zu umweltrechtlichen Aspekten. „Nicht, dass da womöglich Nitrat zwischen den Pflastersteinen in den Boden versickert ist.“ Außerdem müsse die Sauberkeit überprüft werden, dies auch auf die Frage hin, ob weitere Reinigungskosten entstehen.

Schon am Sonnabend wurde Bohlmann, wie er auf Nachfrage bestätigte, mit dem Fall konfrontiert. Kreislandwirt Jörn Ehlers habe ihn informiert. Gleichzeitig berichtete Ehlers über den Hergang der Dinge. Demzufolge habe der Landwirt morgens beschlossen, den Mist nach Verden zu karren. Gesagt und ausgeführt. Nachmittags stellten sich jedoch Gewissensbisse ein. „Er hat mich angerufen“, erklärte Ehlers auf Nachfrage, „er hat alles eingeräumt und gefragt, wie er die Aktion aus der Welt schaffen könne. Ich habe ihm geraten, den Mist sofort zu beseitigen. Gleichzeitig habe ich den Landrat informiert.“

Da aber sei das Foto schon unterwegs gewesen. Und hatte weite Kreise gezogen. „Sogar bei mir ist es eingegangen,“ so Ehlers. Der Landwirt jedenfalls tat, wie ihm empfohlen. Er räumte den Mist weg. Das Schild, das er fein säuberlich geschrieben hatte, und das zunächst an einem Stiel im Haufen steckte, nahm er ab und klebte es an eine der Scheiben des Kreishaus-Portals. Dort prangte es noch gestern.

Auslöser ist offenbar eine Info-Veranstaltung des Trinkwasserverbandes Verden am kommenden Donnerstag, 30. Januar, über die vergangenen Freitag auch das Landvolk seine Mitglieder informierte. Thematisiert würden auf diesem Treffen die Ausgleichs-maßnahmen zur Grundwasser-Förderung im Wasserwerk Langenberg in Kükenmoor. Zur Debatte stehen nicht nur einige wenige Quadratmeter, zur Debatte steht eine Fläche von 22 Hektar, die bereits naturschutzrechtlich gesichert sei.

„Wir geben keine Ausgleichsflächen für Trinkwasser-Förderung!“, heißt es jedenfalls auf dem Schild. Er fordere stattdessen selbst 22 Hektar Ausgleichsflächen, weil unter den landwirtschaftlichen Flächen das Grundwasser durch Trinkwasserförderung abgesenkt sei. Deshalb habe man Ertragsausfälle. Unterschrieben ist die Aktion mit „Bauern vom Langenberg“.

„Der Misthaufen ist nicht in Ordnung“, sagt Kreislandwirt Ehlers, „aber den Zorn kann ich nachvollziehen“. Der Flächenverbrauch sei für die Landwirtschaft existenzbedrohend. „Leider ist der abnehmende Trend der vergangenen Jahre letztes Jahr wieder umgekehrt.“

Besonders erzürne ihn, und nicht nur ihn, ein Schreiben des Trinkwasserverbandes Ende vergangenen Jahres an Grundstückseigentümer im Osten Kirchlintelns, das ihm zugespielt worden sei. Darin heißt es, ein Arbeitskreis sei mit der Aufgabe gegründet worden, mögliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu entwickeln. Nach dem Ergebnis der Eingriffsbilanzierung seien für das Wasserrechtsverfahren Langenberg 22 Hektar Ausgleichsfläche nötig. Ehlers: „An diesem Arbeitskreis sind unter anderem Naturschutzverbände beteiligt gewesen. Aber Landwirtschafts-Vertreter blieben außen vor.“

Man habe daraufhin das Gespräch mit dem Trinkwasserverband gesucht. Erreicht wurde jetzt, dass nicht nur Eigentümer an dem kommenden Treffen in Kirchlinteln teilnehmen können, sondern auch Pächter. Das sei den Mitgliedern des Landvolks am Freitag per Rundbrief mitgeteilt worden.