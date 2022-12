Service-Clubs in Verden mit Misteln, Brot, Punsch und schönen Dingen

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Die Lions Oliver Klose, Marlene Mülder, Klaus Brandes, Thomas Lankenau und Lars Brennecke (v.l.) am Stand. © Haubrock-Kriedel, Antje

Die Verdener Service Clubs Lions und Rotary haben am Samstag mit verschiedenen Aktionen Spenden für den guten Zweck gesammelt.

Verden – Die Weihnachtszeit ist traditionell die Zeit des Spendensammelns. Am Tag vor dem zweiten Advent waren auch die beiden Verdener Serviceclubs Lions und Rotary wieder mit Ständen in der Fußgängerzone vertreten und verkauften Verschiedenes für den guten Zweck. Punsch, Brot und Kuchen gabs bei den Lions und der Rotary Club Verden hatte 300 Mistelsträuße gegen eine Spende abzugeben.

„Das ist in unserem Club jedes Jahr Tradition. Viele Verdener wissen das und fragen schon danach“, erzählt Jürgen Menzel. Die Sträuße hat der französische Partnerclub in Flers in der Normandie geschnitten und nach Verden transportiert. „Mit den französischen Gästen gibt es dann immer eine kleine Weihnachtsfeier, bevor sie am nächsten Tag wieder nach Hause fahren“, so Menzel.

Mistelzweige boten Dr. Björn Emigholz, Jürgen Menzel und Lutz G. Sudergat (v.l.) für die Verdener Rotarier an. © Haubrock-Kriedel, Antje

Die Spenden für die Mistelzweige gehen jedes Jahr an ein anderes gemeinnütziges Projekt. „Diesmal haben wir uns für die Verdener Tafel entschieden. Die Preise für Lebensmittel sind stark gestiegen und es gibt durch die aktuelle Situation einen größeren Bedarf“, weiß Menzel.

80 Zwiebelbrote und 160 Roggenmischbrote „Heinrich“ aus der Bäckerei Rotermundt sowie Butterkuchen aus dem Ofen der Bäckerei Baalk verkaufte der Lions Club Verden an seinem Stand, ebenfalls eine langjährige Tradition zu Weihnachten. Der Erlös aus diesem Verkauf geht an bedürftige Familien im Landkreis Verden.

Gleich nebenan waren die Lions noch einmal vertreten. Zum Durchwärmen gab es Holunderpunsch in verschiedenen Geschmacksrichtungen, auf Wunsch auch mit „Schuss“. Auch diese Tradition gibt es in Verden bereits seit weit mehr als 30 Jahren, pandemiebedingt musste in den letzten beiden Jahren allerdings auf den Punschausschank verzichtet werden. „Wir freuen uns, dass es in diesem Jahr wieder möglich ist“, so Hermann Vöge. Auch bei den Lions denkt man an die Umwelt, so gibt es den Punsch erstmals aus recyclebaren Bechern. Ein Erlebnis hat Hermann Vöge besonders beeindruckt. „Vorhin waren drei kleine Mädchen mit Migrationshintergrund hier. Sie wollten nichts trinken, sondern nur 2,50 Euro spenden, die sie von ihrem Taschengeld gespart hatten. Ich war so gerührt, dass mir fast die Tränen kamen“, erzählt er. Auch der Erlös aus dem Punschverkauf geht an bedürftige Familien aus dem Landkreis.

Großes Angebot bei Kristina Regina mit Kerstin Raßmann-Reeßing und Katy Schaarschmidt (v.l.). © Haubrock-Kriedel

Der Damenclub der Lions, Kristina Regina, war ebenfalls mit einem Stand vertreten. Hier war die Vielfalt besonders groß. Selbst gebackene Kekse, selbst gemachte Marmelade, naturbelassene Holzaccessoires, kleine Vogelhäuschen, Wärmendes gehäkelt und gestrickt und zahlreiche hübsche Dekoartikel gab es zu kaufen. „Der Renner waren die goldenen Nüsse. Damit konnte man sich etwas aus unserer Tombola aussuchen. Die Nüsse waren schneller weg, als wir gucken konnten“, erzählt Katy Schaarschmidt. Der Erlös aus diesem Verkauf geht an die Selbsthilfegruppen „Depressionen und Ängste“ im Landkreis Verden. ahk