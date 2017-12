Vor den Missständen in Venezuela geflohen

Verden - Von Antje Haubrock-Kriedel. Ein neues Leben in einem fremden Land: Natalia Olivero Strebe, ihr Mann Osman Hernandez und die beiden Kinder Annali (13) und Xavier (6) stammen aus Venezuela. Seit Juni vergangenen Jahres lebt die Familie jetzt in Verden. Geflohen sind sie vor den katastrophalen Missständen unter der Regierung von Präsident Nicolás Maduro. Selbst an Grundnahrungsmitteln fehlte es. In Deutschland erhofft sich das Ehepaar für sich und vor allem für ihre Kinder eine bessere Zukunft.

Im Gegensatz zu vielen anderen Geflüchteten, muss sich die Familie keine Sorgen um ihr Bleiberecht machen. Natalia Olivero Strebe hat eine deutsche Mutter. Daher besitzen sie und ihre Kinder einen deutschen Pass. Im Rahmen der Familienzusammenführung konnte auch Ehemann Osman nachreisen. Natalias Mutter Anne Strebe hat von 1982 bis 2015 in Venezuela gelebt. Sie arbeitete in leitender Position auf einer Großbaustelle. Anne Strebe heiratete einen Venezolaner und lebte mit ihrer fünfköpfigen Familie in Puerto Ordaz.

Nach dem Tod ihres Mannes entschloss sie sich, nach Deutschland zurückzukehren, weil die Lage in ihrer Wahlheimat immer schwieriger wurde. „Ich bin praktisch auch geflohen“, sagt sie.

Es fehlt an Grundnahrungsmitteln

Mittlerweile habe sich die Lage in Venezuela sogar noch weiter verschlechtert. „Es fehlt an Grundnahrungsmitteln, die Kinder sterben an Unterernährung“, schildert Strebe die aktuelle Lage. Weiterhin befinde sich die Währung Bolívar im freien Fall. Im Vergleich zum Dollar verlor der Bolívar auf dem Schwarzmarkt im vergangenen Monat fast 60 Prozent. Neben Dingen des täglichen Bedarfs sind auch Medikamente Mangelware. Im Land wird kaum noch produziert und dem Staat fehlt das Geld für Importe.

Seit anderthalb Jahren muss sich Natalia mit ihrer Familie auf ein ganz anderes Leben in Deutschland einstellen. „In Venezuela hatten wir einen kompletten Haushalt. Hier sind wir nur mit einem Koffer angekommen. Alles ist neu hier, das Klima und die Sprache“, sagt die 32-Jährige. Deutsch hat sie von ihrer Mutter nicht gelernt. Die sei praktisch den ganzen Tag auf der Baustelle gewesen. Natalie hat eine amerikanische Schule besucht. „Weihnachtsstollen und der Nikolaustag waren die einzigen Berührungspunkte mit deutscher Kultur“, erzählt Anne Strebe.

Voll integriert

In Deutschland habe sie sich sofort willkommen gefühlt, bislang seien alle Menschen nett gewesen, sagt Natalia Olivero Strebe. Deutsch zu lernen, um beruflich wieder Fuß zu fassen, ist jetzt das vorrangige Ziel des Ehepaares. Natalie hat in Venezuela Marketing studiert und möchte gern bald wieder in diesem Beruf arbeiten. Auch ihr Ehemann hat studiert und dann beim Zoll gearbeitet. Da es hier völlig andere Bestimmungen gibt, ist für ihn der Berufseinstieg schwieriger. Er hofft aber im kaufmännischen Bereich oder einer Verwaltung Arbeit zu finden, sobald sein Deutsch sich verbessert hat.

Was den Eltern noch schwer fällt, bereitet den Kindern keine Probleme. Beide sind in der neuen Heimat bereits voll integriert. Annali besucht das Domgymnasium, spielt Handball und ist in mehreren AGs aktiv. Auch ihr kleiner Bruder Xavier fühlt sich an der Jahnschule wohl. Er habe sich sogar schon die norddeutsche Ausdrucksweise zu eigen gemacht und das kalte Wetter gefalle ihm sehr gut, erzählt seine Großmutter.

Keine Rückkehr nach Venezuela

Alle haben sich damit abgefunden, dass sie nicht mehr nach Venezuela zurückkehren. „Selbst, wenn es einen Regimewechsel geben würde, würde es 40 Jahre dauern, bis sich das Land wieder erholt hat“, meint Anne Strebe. Jocelyn Tauscher, eine Freundin der Familie, stimmt ihr zu. Die 30-Jährige, Tochter eines Deutschen und einer Venezolanerin, verließ 2012 ihre Heimat und lebt heute in Florida. „Unsere Kinder haben in Deutschland eine bessere Zukunft“, ist Natalia Olivero Strebe überzeugt.

ahk