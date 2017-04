Peter Skopnick stellt Miniaturwelten in Verden aus

In der Landkreis-Kantine

+ © Lebenshilfe Peter Skopnick werkelt aus den Fundstücken kunstvolle Miniaturhäuser. © Lebenshilfe

Verden - „Nicht alles, was weggeschmissen wird, ist Müll“, findet Peter Skopnick. Deswegen hat der Rotenburger, der bei der Lebenshilfe Rotenburg-Verden beschäftigt ist, bereits vor Jahren damit begonnen, Dinge, die achtlos am Straßenrand, im Wald oder im Stadtpark liegen, wiederzuverwerten und aus den Fundstücken kunstvolle Miniaturhäuser zu schaffen. Demnächst stellt er in Verden aus.