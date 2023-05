Millionenprojekt Allervielfalt: Startprobleme dauern an

Von: Ronald Klee

Teilen

Der ehemals in den Wiesen endende Altarm ist mit dem Anschluss an den Hauptstrom zum Nebenarm der Aller geworden. © Kracke

Das Steuer ist da, der Motor fehlt. Die Schwierigkeiten im Verdener Projektbüro für das größte Naturschutzprojekt aller Zeiten halten an. Die Personalprobleme haben sich sogar noch verstärkt.

Verden – „Es ist ein Generationen-Projekt“, sagt Thomas Arkenau. Der Umfang des Großvorhabens Allervielfalt ist gewaltig und für dessen Projektleiter verlieren da auch Startschwierigkeiten, mit denen er kämpfen muss, an Bedeutung. Immerhin ist schon das erste Einzelvorhaben bis auf ein paar Kleinigkeiten abgeschlossen und der Altarm der Aller an den Hauptstrom angeschlossen. Arkenau kümmert sich darum und, dass es weitergeht. Und es geht weiter, aber der Projektleiter kämpft mit Personalproblemen. Zwei von vier Stellen im Projektbüro, gerade die technischen, sind vakant.

Eigentlich ist der erfahrene Projektleiter seit Jahresbeginn selbst im Ruhestand. Eigentlich. Mit einem Lächeln bezeichnet er sich als „Scheinrentner“. Beamtenrechtlich ist der stellvertretender Leiter des Landkreisfachdienstes Wasser, Abfall und Naturschutz in den Ruhestand versetzt. Und seine Stelle im Kreishaus, so hat er erfahren, werde demnächst auch wieder besetzt. Scheinrentner ist der Fachmann für Flussrenaturierung, weil er sich für das Allervielfalt-Projekt entschlossen hat, noch zwei Jahre in dem Projektbüro dranzuhängen.

Aus einem Altarm wird ein Nebenarm

Nach dem Altarm-Anschluss steht jetzt die Planung für das Zehnjahres-Vorhaben an. Mit Arkenau sollten ein Wasserbauer und die Ökologie-Fachfrau vom Nabu, Sylke Bischoff, als technische Mitarbeiter und eine Bürokraft Jessica Schiebe die weiteren Vorhaben mit der Erarbeitung eines Pflege- und Entwicklungsplans anschieben. Nachdem die Kraft für den Wasserbau aber noch immer nicht zu finden ist, hat auch Sylke Bischoff sich bereits wieder zurückgezogen, sodass sich der Projektleiter wie ein Auto mit Steuer aber ohne Motor vorkommt.

Etwas Unterstützung erhält er immerhin von Kräften wie Projektbetreuerin Sophie Ulrich in Rathenow. Dort ist die Fachkraft in dem Büro tätig, das am Renaturierungsprojekt an der unteren Havel arbeitet, dass auch ein Vorbild für die Aller-Vielfalt ist.

Die Niveaus nachgemessen

Helfer aus Rathenow waren es auch, die Thomas Arkenau Mitte der Woche in die Allerwiesen begleitet haben. Nachdem der angeschlossene Altarm Ende Februar in Betrieb ging, musste der reaktivierte Nebenarm der Aller gleich mal das erste Hochwasser überstehen. So hatte der Besuch denn auch den Sinn nach eventuellen Schäden zu sehen. „Wir haben die Schwelle nachgemessen, ob die Niveaus stimmen und nicht zuviel Sand weggeschwemmt wurde“, berichtet Arkenau. Das gehe heute mit Sateliten-Unterstützung und modernster Messtechnik. Die Ergebnisse erwartet der Projektleiter in einigen Tagen. Aber der erste Eindruck sei ganz gut gewesen.

Nicht zu reißend sollte das neue Fließgewässer sein, sich nicht in den Untergrund eingraben und zuviel Erdreich wegtragen. Das hatte Leonie Wersig von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) im Februar berichtet. Auf das Niveau „Mittelwasser“ plus fünf Zentimeter sei die 350 Meter lange Verbindung vom Hauptstrom zum Altarm ausgebaggert. Damit solle der so entstandene Nebenarm nur ein halbes Jahr Wasser führen und das dann auch nicht zu stark. Die Messungen sollten jetzt zeigen, ob der Plan aufgegangen ist. „Der erste Eindruck ist aber gut“, freut sich Thomas Arkenau. Bei seinem Besuch am neu entstandenen Nebenarm habe er Biberspuren entdeckt und Beobachter hätten berichtet, dass der Eisvogel schon an einer Abbruchkante brütet. Das immerhin sind schon mal gute Anzeichen für das Renaturierungsprojekt.

So ganz abgeschlossen ist der Vorgriff auf die praktische Projektphase am Altarm aber noch nicht. Das Hochwasser habe die Restarbeiten verzögert, an einigen Stellen müsse noch Grün nachgesät werden. Das erlaube die Wetterlage mittlerweile.

Pflege- und Entwicklungsplan

Bereits im Februar hatten Arkenau und Bischoff angekündigt, dass es im Projektbüro jetzt um den Pflege- und Entwicklungsplan gehen müsse. Aber so richtig reibungslos lief es auch mit der Ausschreibung nicht, zumal die Kenntnisse der technischen Fachkräfte fehlten. In Europa fand sich kein interessiertes Büro, das mit dem immerhin mit einigen 100 000 Euro veranschlagten Plan beauftragt werden konnte.

Daraufhin sei es aber gelungen, drei Büros für eine Zusammenarbeit zu interessieren, berichtete Arkenau. Und mittlerweile zeichne sich aber ab, dass sie die Großaufgabe, die Planung der weiteren Maßnahmen in den Fluss-Aue gemeinsam übernehmen. „Wenn alles gut geht, können in zwei bis drei Wochen die Verträge mit der Arbeitsgemeinschaft unterschrieben werden.“

Bei allen Hemmnissen, mit denen er zu kämpfen hat, bleibt Arkenau dennoch zuversichtlich: „Die projektbegleitende Arbeitsgruppe, in der alle Institutionen, aber auch alle Interessensverbände vertreten sein werden, wird Anfang Juli ihre Arbeit aufnehmen können.“ Dabei werden neben den Vertragspartnern Nabu, Landkreis Verden und die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) auch die Landwirtschaft, die Jäger und die Angler vertreten sein.

Naturnahe Strukturen sollen in der Aue, aber auch im Flussbett entstehen. Dabei sollen die Verantwortlichen auch die Interessen von Landwirtschaft und Freizeitnutzung im Blick haben. Flutrinnen, Kleingewässer und Alt-arme wie jetzt die Alte Aller sollen wieder angebunden und Deiche rückverlegt werden. Im Projekt werden Auenbiotope wie Auengehölze, artenreiches Grünland und Gewässerrandstreifen entwickelt, mit dem Ziel, die Ufer- und Auenlebensräume aufzuwerten.

Zehn Jahre könnten nicht ausreichen

Die Maßnahmen in der Aue wird dabei Sache des Landkreises in Zusammenhang mit dem Umweltverband sein, erklärt Arkenau. Die Arbeiten im Flusslauf fallen in die Zuständigkeit des WSV und werden bei der Bundesbehörde geplant und von ihr umgesetzt.

Der Scheinrentner mit dem Zwei-Jahres-Vertrag hat notgedrungen gelernt, damit zu leben, dass das auf zehn Jahre angelegte Projekt möglicherweise nicht ganz mit dieser Dekade bis 2031 auskommen wird. Auch da ist die Renaturierung der Unteren Havel ein Vorbild. Dort war 2010 der erste Spatenstich.

Das Projekt-Gebiet der Allervielfalt hat eine Fläche von 2 350 Hektar in der Aue entlang der 30 Flusskilometer von der Kreisgrenze bis zur Mündung in die Weser bei Verden. Es ist mit einem Gesamtbudget von rund 16,86 Millionen Euro, überwiegend aus Bundesmitteln, ausgestattet.

Der Zufluss aus der neuen Verbindung mündet in den ehemaligen Altarm. © Klee, Ronald