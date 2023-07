Millioneninvestition: „So sparen wir massiv Frischwasser“

Von: Heinrich Kracke

Zumindest auf dem Reißbrett ist sie bereits zu sehen, die kommende Kläranlage. Das Millionen-Projekt der Badenhop Fleischwerke befindet sich in der Genehmigungsphase. © Badenhop

Die Verdener Badenhop Fleischwerke planen eine eigene Kläranlage. Das aufbereitete Wasser soll der Kühlung und zur Reinigung dienen.

Verden – In heutiger Zeit noch Trinkwasser vergeuden? Kostbares Nass für Kühlzwecke verwenden? Die Verdener Badenhop Fleischwerke haben den nachhaltigen Weg eingeschlagen. Aktuell laufen einer Pressemitteilung des Traditions-Unternehmens zufolge die Planungen für eine eigene Kläranlage. Durch den Einsatz von innovativen Technologien würden schädliche Substanzen aus dem Abwasser entfernt, das aufbereitete Wasser könne beispielsweise zu Reinigungsarbeiten oder in Verdunstungskühlern dienen.

Knapp 600 Kubikmeter Trinkwasser würden damit pro Tag eingespart, was dem Verbrauch von 4600 Einwohnern entspricht. Gleichzeitig setzt das Unternehmen massiv auf Photovoltaik. „Die Investitionssumme im Segment der Nachhaltigkeit liegt im zweistelligen Millionenbereich“, sagt Geschäftsführer Christian Badenhop.

Entstehen soll die neue Abwasser-Anlage grob auf den Flächen des ehemaligen Baumarktes an der Max-Planck-Straße. „Wenn wir an diesem Standort bestehen wollen, und das ist natürlich unser Ziel, dann müssen wir Ressourcen schonen, wo immer es geht“, so Badenhop. Schon vor vier Jahren sei erstmals der Trinkwasser-Verbrauch kritisch beleuchtet worden. Anschließend beschritt der Technische Leiter Frank Rasemann den Weg durch die Instanzen. Emissionsschutz war dabei eines der wichtigsten Themen. Notwendige Anträge, wichtige Planungsschritte, Entscheidungen sowohl im technischen als auch kaufmännischen Bereich wollten koordiniert sein. Aktuell durchläuft das Millionen-Projekt das Genehmigungsverfahren federführend bei der Stadt Verden.

Mit der hohen Investitionssumme gehe das Unternehmen ein gewisses Risiko ein, gleichzeitig sei es aber tatsächlich auch eine eindeutige Aussage zur Sicherung des Standortes in Verden mit über 370 Arbeitsplätzen, so der Geschäftsführer. „All die Anstrengungen können langfristig nur mit sparsamen und sinnvollem Umgang unserer wertvollen Ressourcen funktionieren, angefangen mit dem Wasser.“

Der Ernst der Lage werde deutlich beim Blick auf umliegende Landkreise, die bereits drastischere Sparmaßnahmen einfordern und die Wassernutzung deutlich einschränken. Allgemeinverfügungen und Beschränkungen gibt es aktuell bereits in den Nachbarkreisen Diepholz und Nienburg, weitere Schritte zum Einsparen von Grundwasser und aufbereitetem Trinkwasser würden in unserer Region unweigerlich folgen.

Schon beim Umgang mit Erneuerbaren Energien ist die Günter Badenhop Fleischwerke KG in bemerkenswerte Dimensionen vorgestoßen. Momentan werden zusätzlich entsprechende Konzepte im Bereich der Energieeinsparung umgesetzt, PV-Anlagen mit einer Fläche von rund 20 000 Quadratmetern werden zur Eigenstromnutzung verbaut, zum Speichern entsprechender Stromspitzen werden Konzepte im Tiefkühlbereich erarbeitet, ausgewertet und noch in diesem Jahr umgesetzt. Gebäude werden saniert, erweitert und durch entsprechende Isoliermaßnahmen energetisch optimiert.

Beim Zukunftsthema Wasser-Rückgewinnung arbeitet das Unternehmen eng mit externen Partnern und den zuständigen Behörden zusammen, um einen transparenten und verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource sicherzustellen. Durch diese Zusammenarbeit werden Best Practices ausgetauscht und gemeinsame Lösungsansätze entwickelt, um die Umweltauswirkungen der Abwasserentsorgung bestmöglich zu reduzieren. Neben der Stadt Verden wurden als Partner die Hansewasser Ver- und Entsorgungs-GmbH und die Firma Colubris cleantech gewählt.

Die in Planung befindliche Abwasserbehandlungsanlage setze auf das bewährte und sichere Belebtschlamm-Prinzip. Dadurch werde eine effektive und gründliche Reinigung des Abwassers erreicht. Schadstoffe und organische Verbindungen würden abgebaut, sodass das behandelte Abwasser eine sehr hohe Wasserqualität aufweise. Das gereinigte Wasser erfülle die strengen Umweltauflagen und könne für verschiedene Zwecke wiederverwendet werden.

Damit werde nicht nur die kommunale Abwasserbehandlung, sondern auch der Trinkwasserverband Verden erheblich entlastet. Gleichzeitig werde der ökologische Fußabdruck des Unternehmens spürbar reduziert. Badenhop: „Das Unternehmen trägt aktiv dazu bei, Trinkwasser zu sparen, Gewässer und Umwelt vor schädlichen Einflüssen zu schützen und setzt damit ein positives Zeichen für die gesamte Branche im norddeutschen Raum.“