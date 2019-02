50 Millionen Euro für Kläranlage

Verden - Die technischen Anlagen der Kläranlage Verden sind rund um die Uhr im Betrieb. Hierbei unterliegen die Bauwerke sowie technischen Anlagen einer durchgehend hohen Beanspruchung.

Zahlreiche Teile der Anlage an der Weserstraße 100 sind schon mehr als 50 Jahre alt und haben grundlegenden Erneuerungsbedarf. „Es fällt ständig etwas Neues an“, klagte Betriebsleiter Uwe Gerdes gestern im Rahmen eines Pressegesprächs. Da müsse man abwägen, immer wieder zu reparieren oder neuzubauen.

Zur Ermittlung des in den kommenden Jahren anstehenden Umbau- und Modernisierungsbedarfs hat der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im Jahr 2018 das Projekt „Kläranlage 2030“ initiiert. „In Zusammenarbeit mit dem Büro John Becker Ingenieure aus Worpswede wurde hierbei erarbeitet, in welcher zeitlichen Abfolge und in welcher räumlicher Anordnung die in den kommenden Jahren anstehenden Baumaßnahmen unter laufendem Betrieb auf der Kläranlage Verden durchzuführen sein werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Verden.

Bei dem vorliegenden Entwurf, der im Rahmen einer „Bedarfsplanung“ erarbeitet wurde, handelt es sich um ein Grobkonzept, das mittels Detailplanungen zu konkretisieren ist. „Ziel der Überlegungen war es, eine zukunftsfähige Kläranlage zu haben, die den Anforderungen an eine betriebssichere Abwasserreinigung Rechnung trägt“, informierte Uwe Gerdes. Bei der Aufstellung dieses Grobkonzeptes seien unter anderem die Einflüsse des Klimawandels und energieoptimierende Betrachtungen berücksichtigt worden. Weiter sind die Belange der beschäftigten Mitarbeiter hinsichtlich Sicherheit sowie Gesundheitsschutz, des Umweltschutzes - insbesondere im Hinblick auf eine vorsorgende Lärm- und Geruchsvermeidung - sowie eine ressourcenschonende Ausnutzung des vorhandenen Betriebsgeländes in die Überlegungen eingeflossen.

Mit dem vorgestellten Konzept liegt ein stimmiger Handlungskatalog für die Entwicklung der Kläranlage Verden in den kommenden Jahren des Umbaus und der Erneuerung vor. Für die Umsetzung sämtlicher Maßnahmen des Konzeptes „Kläranlage 2030“ wird ein Zeitraum bis zum Jahr 2032 veranschlagt. Das Ingenieurbüro hat die erforderlichen Investitionskosten grob auf rund 50 Millionen Euro ermittelt. „Das ist jedoch lediglich eine Kostenannahme, ohne Detailplanung“, betonte Gerdes. Hiervon entfallen allein auf die in erster Priorität zu realisierende Erneuerung der Klärschlammfaulung (einschließlich der Errichtung einer neuen Energiezentrale) etwa elf Millionen Euro.

Sofern der Rat der Stadt Verden dem Vorhaben so zustimmt, beabsichtigt der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, die Planung für die Erneuerung der Klärschlammfaulung zu beauftragen. „Der weitere zeitliche Ablauf sieht einen Beginn der Baumaßnahmen zum Ende des Jahres 2021 und eine Inbetriebnahme bis Ende 2023 vor“, so Gerdes.

Erfreulich sei, dass die Maßnahmen auf dem bestehenden Gelände realisiert werden können und Flächen für zukünftige Entwicklungen geschaffen werden. Die Umsetzung der Planungen stelle eine Herausforderung an den Eigenbetrieb dar, da sie den Umfang der üblichen Investitionen übersteigt.

Im Rahmen des Gesprächs kam auch die Abwassergebühr zur Sprache. „Wie hoch sie 2032 sein wird, kann ich nicht sagen - auf jeden Fall höher als im Moment.“ lo