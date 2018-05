Von der Mikrowelle bis zum Plastikstuhl

Die Verdener Sportfischer trafen sich jetzt zur Uferreinigung. Gesammelt wurde unter anderem in Ritzenbergen, an der Aller, am Ahneberger See, in Eystrup, in Stedorf sowie an der Weser bei Hutbergen. Der zweite Vorsitzende Dr. Rainer Becker zeigte sich erfreut über die Beteiligung. „70 Personen sind gekommen, das ist sehr viel.“ Erschreckend waren dagegen die Müllberge. Gefunden wurden unter anderem Autoreifen, Eisenstangen, ein Plastikstuhl, eine Mikrowelle, eine Bierkiste und Styroporplatten. „Wenn wir diese Uferreinigung nicht jährlich durchführen würden, würde schnell eine wilde Müllkippe entstehen“, so Becker.

J Foto: Haubrock-Kriedel