Es tut sich was: Für die leer stehende, ehemalige Cafeteria im Verdener Facharztzentrum an der Eitzer Straße hat sich ein neuer Mieter gefunden. Das teilt Frauke Meyenberg, Pressesprecherin der Specht Gruppe, die die Besitzer des Gebäudes ist, auf Anfrage mit. Wer in das ehemalige Café am Burgberg voraussichtlich Anfang Februar einziehen wird, kann Meyenberg aber noch nicht verraten. Seit Juni steht es mittlerweile leer, weswegen es seitdem auch keine Sitzmöglichkeiten mehr gibt. lh/Foto: Hustedt