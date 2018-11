Die Meisterschmiede des Showbiz

Von der kleinen Tanzformation mit Auftritten bei regionalen Festen oder Geburtstagsfeiern zur internationalen Showagentur mit Acts vor Millionenpublikum – das ist Dance Industry.

Von den anfangs zwanzig Tänzern aus Kärnten zu mittlerweile über hundert Künstlern aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und vielen anderen Ländern. Der Erfolgspfeil der Dance Industry zeigt im Hinblick auf die Entwicklung der letzten fünf Jahre steil nach oben und es ist noch lange kein Ende in Sicht. Der große Durchbruch österreichweit gelang 2013 im TV-Format des ORF - „Die große Chance“, wo das Saalpublikum, sowie die Zuschauer vor den Fernsehern begeistert wurden und die Dance Industry schnell hohen Bekanntheitsgrad durch die wöchentlichen TV-Auftritte erfuhr.

+ © Dance Industry Nach der „großen Chance“ folgten 2014 zahlreiche internationale Auftritte. Unter anderem im Tanzformat „Got to Dance“ von ProSieben. Auch beim großen „Germany’s Next Topmodel“-Finale im Jahr 2016 war die Dance Industry dabei. Weitere Highlights für die Showagentur waren der Sieg der SAT1-Sendung „It’s Showtime“ sowie ein Auftritt bei Dieter Bohlens „Das Supertalent“ auf RTL.

Doch nicht nur vor den Bildschirmen überzeugten die Shows der Dance Industry. Großaufträge wie ein Auftritt beim UEFA Champions Leaugue-Finale im Olympiastadion Berlin, beim Velux Eishockey Europahalbfinale live vor 20.000 Zuschauern in Köln oder Shows in der unglaublichen Kulisse der berühmten Royal Albert Hall in London sprechen für sich.

+ © Dance Industry Die Firmenphilosophie des Gründers und Geschäftsführers Johannes Ellersdorfer „Think Big “ zieht sich wie ein roter Faden durch die Historie der Agentur und macht auch bei aktuell geplanten Showacts in Österreich, Italien bis hin zu den Vereinigten Arabischen Emiraten keinen Halt.

Man darf gespannt sein, auf welche Wege sich die Dance Industry in den nächsten fünf Jahren begibt, eines ist jedoch klar: „It’s all the way up“.

Am 5. Januar 2019 ist die Dance Industry bei der großen Sport und Schau-Gala in Verden zu Gast und wird eine spektakuläre Show abliefern und damit das Publikum faszinieren!